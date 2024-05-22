ردود فعل متباينة على اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن ترحيبها بإعلان النرويج اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية، حسب ما نقلت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار سيسهم في تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، ودعم تنفيذ حل الدولتين، مشيرة إلى دعمها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني ودفاعها عنها في المحافل الدولية على مدار السنوات الماضية.

من جهتها، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت باستدعاء سفيريها لدى النرويج وأيرلندا احتجاجًا على قرار الدولتين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقًا لما أوردته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ردود فعل متباينة على اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية
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