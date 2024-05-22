أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك، أن خطاب الاتحاد الإفريقي بشأن تنظيم نهائي كأس الكونفدرالية، وبه اعتراف أن الكاف المسئول عن تنظيم المباراة النهائية.

هاني شكري: الكاف المسؤول عن تنظيم نهائي الكونفدرالية ونتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال

وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك هو الطرف الأكثر تضررًا من هذه الأزمة والدليل على ذلك أنهم يحاولوا تدارك هذه الأزمات في مواجهة الأهلي المقبلة".

وأضاف هاني شكري: "اتمنى من الجميع أن يتركنا نفرح بالكونفدرالية، ومش كل حاجه أزمات أزمات الجماهير محتاجه تفرح وهذا حق مشروع، ولا أعلم لماذا يحدث معنا ذلك".

واختتم: 'نتمنى فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، لأنه نادي مصري ودي رياضة ولا بد وأن تسود هذه الروح دائمًا ونلتقي في السوبر الإفريقي".