هاني شكري: الكاف المسؤول عن تنظيم نهائي الكونفدرالية ونتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال

الفجر الرياضي
هاني شكري
هاني شكري

أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك، أن خطاب الاتحاد الإفريقي بشأن تنظيم نهائي كأس الكونفدرالية، وبه اعتراف أن الكاف المسئول عن تنظيم المباراة النهائية.

هاني شكري: الكاف المسؤول عن تنظيم نهائي الكونفدرالية ونتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال

وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك هو الطرف الأكثر تضررًا من هذه الأزمة والدليل على ذلك أنهم يحاولوا تدارك هذه الأزمات في مواجهة الأهلي المقبلة".

وأضاف هاني شكري: "اتمنى من الجميع أن يتركنا نفرح بالكونفدرالية، ومش كل حاجه أزمات أزمات الجماهير محتاجه تفرح وهذا حق مشروع، ولا أعلم لماذا يحدث معنا ذلك".

واختتم: 'نتمنى فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، لأنه نادي مصري ودي رياضة ولا بد وأن تسود هذه الروح دائمًا ونلتقي في السوبر الإفريقي".

الزمالك الترجي السوبر الأفريقي الأهلي الزمالك ونهضة بركان

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