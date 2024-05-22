عاجل.. "المالية" تتيح نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لسداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا، وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على الاستقرار الأسرى والاجتماعى فى ظل الظروف الراهنة.


قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو ٣،٥ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لدعم سداد مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.


أضاف الوزير، أننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لإرساء دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


ذكر بيان لوزارة المالية، أنه كان قد تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ب 300 ألف جنيه فقط.. احصل على سيارة هيونداي بايون Bayon بمواصفات عالية

عاجل.. ياسين البحيري نجم نهضة بركان يرد على بيان الزمالك

عاجل - اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة بورسعيد..لينك الحصول عليها

عاجل - أعرف نتيجتك عبر رقم جلوسك..موعد مؤكد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

عاجل- القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد في مطار القاهرة الدولي بتهمة تهريب 55 ألف دولار

عاجل| الخارجية الفلسطينية: اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية يعزز جهود إنهاء الاحتلال

مطرب راب أمريكي ينهي حياته بالخطأ.. تفاصيل

حارس الأهلي السابق يرد.. من يقود حراسة الأحمر ضد الترجي؟