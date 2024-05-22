تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. زيادة مكافآت الأمهات المثاليات إلى 100 ألف جنيه

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة مكافآت الأمهات المثاليات لعام 2024 إلى 100 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه، وذلك خلال تسليمهن وسام الكمال من الطبقة الثانية، تقديرًا لجهودهن وعطائهن.



تقدير الدولة لدور المرأة

ووجهت وزيرة التضامن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على عقد احتفالية سنوية في شهر مارس من كل عام لتكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، موضحة أنها رسالة تؤكد تقدير الدولة لدور المرأة ومكانتها المهمة في المجتمع.



وأكدت القباج أن السيدات المصريات يساهمن في تنمية أسرهن وفي خدمة المجتمع والمساهمة في سوق العمل، كما أن الأمومة مهمة إنسانية ورحلة عطاء لسيدات ربما لم يلدن، ولكن عطاءهن لا يقل عن أمهات أخريات.



وأشارت إلى أن مؤشرات إعلاء قيمة المرأة والسعي الدؤوب لكفالة حقوقها تمثلت في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وفي تكافؤ الفرص التعليمية، وفي برامج الصحة المتكاملة للمرأة المصرية وفي برامج الدعم النقدي ودعم المرأة المعيلة، وفي التمكين الاقتصادي والشمول المالي، والمشروعات متناهية الصغر، وفي تنصيب المرأة في الحقائب الوزارية والقيادية، وإطلاق جائزة التميز الحكومي للمرأة، وفي مجابهة ديون الغارمات.



التمكين الاقتصادي لدعم أي امرأة



وأضافت القباج أن الوزارة بدورها تولي المرأة اهتمامًا كبيرًا في كل برامجها، إذ يوجد لديها مراكز استضافة المرأة، وهي إحدي الآليات لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير المسكن والرعاية والتأهيل والتمكين الاقتصادي لدعم أي امرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة، وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني.



وأفادت القباج أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» كفل منذ اليوم الأول لإطلاقه كل حقوق المرأة خاصة الأولى بالرعاية والأكثر هشاشة منهن، وخصص لها العديد من الأولويات التي كان على رأسها أولوية استهدافها واستخراج بطاقات الدعم النقدي بأسمائهن وتلقي الدعم عن أسرتهن لضمان توجيهه بما يرونه لازما لتسيير أمورهن وأمور بيوتهن وأطفالهن.



وأوضحت أن نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات، وصلت إلى 74% مقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 26% فقط، فضلا عن الدور المهم الذي يؤديه برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» في تصحيح وتصويب الأفكار والمفاهيم الخاطئة، حيث تؤدي الرائدات المجتمعيات والتي وصل عددهن إلى 15 ألف رائدة دورا مهما في نشر الوعي الصحيح.