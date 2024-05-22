سكي مصر والأولمبياد الخاص يتعاونان لتأهيل الرياضيين للألعاب الشتوية 2025

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وقع مسؤولو الأولمبياد الخاص مذكرة تفاهم مع شركة ماجد الفطيم للترفيه، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتمكين اللاعبين من أصحاب الهمم من لاعبي الأولمبياد الخاص، من خلال توفير فرص التدريب والمنافسات الرياضية المتخصصة لهم في قطاع الرياضات الشتوية على مدار العام، استعدادًا لمشاركتهم في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص الدولي، إيطاليا 2025.

ونظمت سكي مصر بالتعاون مع الأولمبياد الخاص في مصر مسابقة في الرياضات الشتوية شملت: التزلج الريفي والمشي على الثلج والتزلج علي المنحدرات.

هذه المسابقة تم تركيزها على الرياضيين أصحاب الهمم، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الشمولية في الرياضة. وفى نهاية المسابقة تم الاعلان عن أسماء الرياضيين الفائزين الذين سيشاركوا فى دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص الدولي، بمدينة تورينو إيطاليا 2025.

حضر الحفل العديد من الشخصيات الهامة معبرين عن دعمهم لهذه المبادرة الرائدة، في مقدمتهم المهندس هاني محمود، رئيس مجلس إدارة الأوليمبياد الخاص المصري، واللواء السيد شفيق، الأمين العام، وأعضاء مجلس إدارة الأوليمبياد الخاص المصري، والمهندس ماجد سامي والأستاذ محمد عادل سري والدكتور باسم تهامي، المدير الوطني، ونائبه عمرو الطحاوي ومحمد العتري، المدير التنفيذي في شركة ماجد الفطيم للترفيه.

كما حرصت الرئاسة الإقليمية للأوليمبياد الخاص الدولي على التواجد في فعاليات الألعاب الوطنية الشتوية فحضر كل من الدكتور عماد محيي الدين، مدير الرياضة والتدريب، والدكتور شريف الفولي، مدير قطاع الألعاب والمسابقات الدولي، والأستاذ محمد الشحات، المستشار الإعلامي، كما تواجد في فعاليات اليوم الكابتن نور خطاب خبير اللياقة البدنية والأستاذ الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي سابقا وحضر وفد من وزارة الشباب والرياضة الدكتور عمرو حداد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد حسان، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي