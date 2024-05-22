منتخب المصارعة يطير إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

سافرت بعثة منتخب مصر للمصارعة للناشئين والشباب إلى الأردن اليوم استعدادا للمشاركة في البطوله العربية والتي ستقام خلال الفترة من 22 وحتى 25 مايو الجاري.

ويرأس بعثة مصر في البطولة العميد هانى عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ويقود منتخب مصر فنيا محمد رضا.

وضمت قائمة منتخب مصر 6 لاعبين وهم:
ليلي كمال وأحمد تامر  وأسامه إبراهيم وياسين محمد وإياد عماد الدين ومعاذ محمد علي.


ومن المقرر أن يمثل العميد هاني عبدالفتاح الاتحاد المصري للمصارعة في اجتماع الاتحاد العربي للعبة والذي سيقام على هامش البطولة ويشهد تقديم ملف مصر لاستضافة البطولة العربية للكبار لعام ٢٠٢٥، في إطار حرص الاتحاد المصرى على تنظيم البطولات الدولية لتحقيق اكبر استفادة للاعبين والحكام والمدربين من خلال الاحتكاك المباشر مع كافة المدارس المختلفة في رياضة المصارعة.

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