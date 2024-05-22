بنفس طريقة المحلات..طريقة عمل دقة الكشري المصري في المنزل

تضفي دقة الكشري مذاق جيد لطبق الكشري المصري المكون من البقوليات مثل العدس والمكرونة والحمص مع الأرز والصلصة العادية أو الحارة والبصل المقرمش، حيث يتمتع ذلك الطبق بمذاق شهي يحبه الجميع، وهو من الأطباق الشعبية الشهيرة داخل مصر لا سيما أن تلك الوصفة قد تم نقلها إلى العديد من الدول للاستمتاع بمذاق وجبة الكشري المشبعة ذات القيمة الغذائية العالية.

مقادير عمل دقة الكشري المصري في المنزل على أصولها



يقدم طبق الكشري إلى جانب طبق البصل المقرمشة والصلصة والدقة، وهي من المقبلات اللذيذة التي تساعد على ضبط المذاق المحبب والمرغوب به، وتتميز تلك الدقة بطعم لاذع، ويتم تحضيرها من خلال تجهيز المكونات التالية:



250 مل من الماء.

10 مل زيت طعام.

3 جرام ملح طعام.

3 جرام كمون مطحون.

125 مل من خل الطعام.

125 مل من عصير الليمون.

10 جرام ثوم مهروس ناعم.

طريقة عمل دقة الكشري المصري في المنزل على أصولها



فيما يلي نوضح أسرار تحضير دقة الكشري اللذيذة في المنزل بمذاق الجاهزة من محلات وعربات الكشري، حيث يتم تحضيرها من خلال اتباع الخطوات التالية:

استخدام طاسة مسطحة في تسخين كمية الزيت.

اضافه الثوم المفروم ناعم وتقليبه باستخدام ملعقة خشب حتى الحصول على لون أصفر ذهبي ويمكن استبدال الثوم المفروم بالثوم البودرة لمن يعاني من مشاكل المعدة.

تهدئة حرارة الموقد ثم إضافة الخل والليمون وتقليب المكونات.

إضافة الملح والكمون.

إضافة الماء بشكل تدريجي لتخفيف حدة الطعم اللاذع.

تقليب المكونات والسماح لها بالغليان لمدة دقيقة واحدة.

ترفع الدقة من حرارة الموقد.

تتم جانبًا إلا أن تصبح باردة.

تقدم كطبق جانبي إلى جانب طبق الكشري.