"لينكـ مَعرفة" نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة الفجر ووزارة التربية والتعليم

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة الفجر ووزارة التربية والتعليم، ينتهي اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الموجودة في محافظة القاهرة.

حيث يختتم طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بآداء امتحان الهندسة.

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الموجودة في محافظة القاهرة، منذ الخميس 16 مايو 2024.

بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني في محافظة القاهرة اليوم (200119) طالبًا وطالبة.

كما بلغ إجمالي عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني في محافظة القاهرة (1223) لجنة، موزعة على الإدارات التعليمية الـ 35 في المحافظة.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة ( اضغط هنا ).

تعليمات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات لجميع لجان التصحيح بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، تضمنت ما يلي:

المتابعة المستمرة لأداء المصححين لتقييم عملية التصحيح، وفي حال اكتشاف أي خلل في التصحيح داخل إحدى الغرف أو في أحد المظاريف، يُطلب من المصححين الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة التصحيح لضمان الدقة.