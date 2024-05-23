"لينكـ مَعرفة" نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة الفجر ووزارة التربية والتعليم
لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة الفجر ووزارة التربية والتعليم، ينتهي اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الموجودة في محافظة القاهرة.
حيث يختتم طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بآداء امتحان الهندسة.
وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الموجودة في محافظة القاهرة، منذ الخميس 16 مايو 2024.
بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني في محافظة القاهرة اليوم (200119) طالبًا وطالبة.
كما بلغ إجمالي عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني في محافظة القاهرة (1223) لجنة، موزعة على الإدارات التعليمية الـ 35 في المحافظة.
ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني محافظة القاهرة (اضغط هنا).
تعليمات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات لجميع لجان التصحيح بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، تضمنت ما يلي:
المتابعة المستمرة لأداء المصححين لتقييم عملية التصحيح، وفي حال اكتشاف أي خلل في التصحيح داخل إحدى الغرف أو في أحد المظاريف، يُطلب من المصححين الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة التصحيح لضمان الدقة.
- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أي مصحح من عملية التصحيح إلا في الحالات الضرورية، ويكون رئيس اللجنة مسؤولًا عن ذلك.
- يجب مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد من صحته والالتزام به، ومناقشة الإجابات الأخرى واعتمادها من الموجه العام.
- يتم وضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليس على إجابات الطالب.
- يجب توقيع المقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلفين به بالاسم، وعلى المرايا خارج الورقة.
- يتم مراجعة الورقة التي حصلت على أقل من درجة النجاح بثلاث درجات بدقة.
- يجب سرعة إرسال نتيجة العينة العشوائية قبل بدء عملية التقدير الشاملة على الرابط المرسل على الجروب.
- في حالة عدم وجود إجابة لفقرة ما، يُكتب "متروك" ولا تُقدَّر بـ (صفر)، إذ يُمنح الصفر للإجابة الخاطئة فقط.
- تتم مراجعة دقيقة للورقة الحاصلة على الدرجة النهائية والورقة الحاصلة على صفر، مع توقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة "تستحق" أو "لا تستحق".
- على رئيس لجنة التصحيح (الموجه الأول) إعداد إحصائية تقريبية بنسبة النجاح في كل فرع، ثم نسبة النجاح العامة للمادة بالكامل.
- يجب التنبيه على مقدري الدرجات والمراجعين بعدم تغيير السؤال الذي أُسند إليهم والمثبت في الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.