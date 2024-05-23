رئيس مدينة 15 مايو يتفقد المشروعات الجارية ويجتمع بمسئولي الجهاز

تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، المشروعات الجارية ببعض المراحل بالمدينة، للوقوف على موقف تنفيذ الأعمال وتذليل أي عقبات، وذلك عقب أيام من توليه مهام عمله رئيسًا للجهاز، يرافقه مسئولو الجهاز.



وتابع المهندس على سعد، المرحلة الأولى للوقوف على حالة الأعمال من النظافة والزراعة، مطالبًا بتحسين مستوى الخدمات، كما تفقد بعض مجاورات المرحلة الثالثة، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق والمرافق.



واستكمل رئيس جهاز مدينة 15 مايو، الجولة الميدانية بالمرور على مشروع دار مصر لمتابعة أعمال الزراعة والمرافق والنظافة، بجانب المرور على محطة رافع المياه سامكريت المغذية لمشروع دار مصر ومناطق الإسكان الاجتماعى، ومركز الإصلاح والتأهيل.



كما شملت الجولة الميدانية لرئيس جهاز مدينة 15 مايو تفقد وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة القرنفل ضمن محور متوسطي الدخل، حيث تم تفقد بعض العمارات والوحدات من الداخل، للوقوف على موقف التشطيبات الداخلية وأعمال الكهرباء والسباكة والدهانات.

واختتم المهندس علي سعد جولته بالمرور على مواقع بعض شركات النظافة للوقوف على حالة المعدات والأدوات والعمالة، موجهًا الإدارات المعنية بالجهاز بالعمل على رفع كفاءة مستوى كافة الأعمال بجميع المراحل بالمدينة.



وفي السياق ذاته، اجتمع المهندس على سعد، بمسئولي الجهاز، للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للمشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المراحل بالمدينة.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم مناقشة جميع الأمور المتعلقة بكافة القطاعات من الإسكان والطرق والمرافق والكهرباء والتنمية والزراعة، وموقف جميع الأعمال الخاصة بالمشروعات القائمة بالمدينة، بجانب العمل على تذليل جميع العقبات وسرعة إنهاء جميع الأعمال.

