نجوم نادي بيراميدز في زيارة لمؤسسة بنك الكساء المصري



في إطار جهود نادي بيراميدز المستمرة للمساهمة في خدمة المجتمع وتعزيز روح العطاء والتضامن، قام لاعبو نادي بيراميدز ،كابتن إبراهيم عادل وكابتن محمود صابر وكابتن يوسف نادر، بزيارة مؤسسة بنك الكساء المصري للمشاركة فى أعمال المؤسسة التطوعية.



وتهدف مؤسسة بنك الكساء المصري إلى توفير الملابس والغطاء وفرص العمل والتدريب للمستحقين بجانب إنه ا نموذج مستدام خالي تماما من الهدر متخصص في إعادة استخدام هوالك الملابس والأقمشة من خلال الفرز والإصلاح والتحويل وإعادة التدوير لإعادة التوزيع النهائي للأسر المستحقة والأطفال والغير قادرين على العمل. وقد كانت زيارة لاعبي نادي بيراميدز إلى المؤسسة جزءًا من جهودهم المستمرة لدعم هذه الأعمال الخيرية.



وخلال الزيارة، شارك الكابتن إبراهيم عادل والكابتن محمود صابر والكابتن يوسف نادر في فرز الملابس وتعبئة وتجهيز الملابس التي ستوزع على الأطفال المستحقين من الأيتام والقرى الأكثر احتياجًا في عيد الأضحى. فقد كانت مساعدتهم بكل حب ورغبة في تقديم يد العون لهؤلاء الأطفال الذين يعتبرون لاعبو كرة القدم قدوة لهم ونموذج يحتذى به.

وليس ذلك فحسب، بل قام أيضًا اللاعبون بالتبرع بتيشرتات نادي بيراميدز الرسمية.

هذا التبرع ليس فقط لإضفاء البهجة والسعادة على قلوب الأطفال، ولكنه أيضًا يعكس روح الفريق والتضامن في نادي بيراميدز، حيث يسعى اللاعبون والنادي بشكل عام للمساهمة في خدمة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.



كما أن زيارة لاعبي نادي بيراميدز لمؤسسة بنك الكساء المصري تعكس التزامهم القوي تجاه المسؤولية المجتمعية وتحفيزهم على المساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع فهم قدوة حسنة للشباب والمعجبين، ويعطون الأمل والإلهام للآخرين للمساهمة في خدمة المجتمع ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا.

.

و هذه الزيارة الرائعة تعكس الروح الحقيقية للرياضة ،وتؤكد أن هذه المبادرات الإنسانية لا تعزز فقط الروح الإيجابية والتعاطف في المجتمع، بل إنها تدفعنا أيضًا للعمل المشترك وتوحيد الجهود من أجل مستقبل أفضل للجميع ولتحقيق التغيير الإيجابي والتنمية المستدامة في مصر.



و أبدي المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز اعتزازه وفخره بالدور الفعال الذي يقوم به لاعبي النادي من خلال تسابقهم للمشاركة في كافة أنشطة المسئولية المجتمعية دون تردد وبهدف دعم أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا

وأشاد نجوم نادي بيراميدز بالجو العام والود والتفاهم خلال حضورهما لفاعليات التعبئة وقدما الشكر لمؤسسة بنك الكساء على مجهوداتها في المساعدات للأسر المستحقة.

