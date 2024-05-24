"الخزانة" الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

 

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

 

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الخميس المقبل.

 

وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69  مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70   مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وجاء الطلب على فئات السندات الثلاث أقل من المتوسط.

 

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