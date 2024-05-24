الجزائر تخصص 3.5 مليارات دولار لتوسيع الاحتياطات النفطية

أعلن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، عن تخصيص 3.5 مليار دولار أمريكي بين عامي 2024 و2028 لتوسيع قاعدة الاحتياطات لدى البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف.

وأوضح عرقاب أمام مجلس الأمة الجزائري أن "المبلغ يهدف إلى تحسين أداء الاستكشاف وتحسين عمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام تقنيات حديثة مثل طرق الاسترداد من أجل رفع نسبة الاستخلاص".

وأضاف أن البرنامج التطويري لمجمع سوناطراك خصص 416 مليون دولار للمشاريع المتعلقة بالبيئة منها 67 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية و68 مليون دولار لمشاريع الهيدروجين.