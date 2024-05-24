الإسكان: تسليم أراض بأنشطة مشروعات صناعية بمساحة ٢٥٠٠٠م٢ بالسويس الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

صرحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بأنه تم تسليم 4 قطع أراض بأنشطة مشروعات صناعية بمساحة إجمالية ٢٥٠٠٠م٢، وتشمل مشروعات بأنشطة:  صناعي معدني، ومواد بناء، وصناعات بلاستيكية، وذلك بمنطقة عتاقة الصناعية بالقطاع الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة.


وأشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إلى أنه من المقرر أن توفر هذه الأنشطة ما يزيد على ١٠٠٠ فرصة عمل " عمالة  منتظمة  وغير منتظمة "، وذلك في إطار الحرص على دعم الاستثمار وترفيق الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.


وفي السياق ذاته، شهدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، يرافقها مدير عام التشغيل والصيانة، عمليات سحب عينات صرف صناعي من بعض مصانع المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، تمهيدًا لتحليلها، وذلك من خلال الشركة المشغلة لمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة وشبكة الانحدار.


وأكدت مخلوف تشديد الرقابة على منظومة الصرف ومتابعة سحب عينات الصرف دوريًا، وقيام إدارة التحكم بالصرف بمراجعة تحليل العينات وتطبيق المخالفات علي غير الملتزمين.

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. جوارديولا يعلق على إقالة تشافي من تدريب برشلونة

عاجل.. برشلونة يلبي أولى طلبات فليك

الكشف تفاصيل عقد فليك مع برشلونة

عاجل.. تير شتيجن يرد على تسببه في إقالة تشافي من تدريب برشلونة

عاجل| إخلاء سيبل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

"إساءة بالغة".. رابطة النقاد الرياضيين ترد على تصريحات محمد الشناوي في بيان رسمي

عاجل.. المحكمة تصدر حكمًا نهائيًا بشأن قضية نيجريرا وبرشلونة يرد على القرار

بسبب تشافي.. مدرب إشبيلية يهاجم خوان لابورتا