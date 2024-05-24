تعليق مثير من إنريكي على إقالة تشافي

علق الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، على قرار إقالته تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة.

وكان نادي برشلونة قد أعلن اليوم الجمعة، قرار رحيل تشافي عن الدفة الفنية للفريق الكروي الأول عقب انتهاء منافسات الموسم الجاري.

إنريكي: كنت أريد استمرار تشافي

قال إنريكي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة سان جيرمان وأولمبيك ليون: "أتذكر بعد مباراتنا ضد برشلونة في دوري الأبطال قلتُ أنني أريد استمرار تشافي، وما زلتُ أفكر بنفس الطريقة".

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة أولمبيك ليون في مباراة نهائي كأس فرنسا، عند العاشرة مساء غدٍ السبت.

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، غدًا السبت، على ملعب "بيير ماوروي".