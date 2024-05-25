تعادل الوحدة مع ضيفه خورفكان 1-1،، في مباراة الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي سبقها تكريم لاعب الوحدة، إسماعيل مطر، الذي خاض اليوم آخر مباراة له في إستاد آل نهيان قبل اعتزاله.

في ليلة تكريم إسماعيل مطر.. الوحدة يتعادل مع خورفكان

وكاد إسماعيل مطر أن يتقدم للوحدة في الدقيقة 32 عندما سدد كرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء بمسافة، لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

وجاء هدف التقدم لخورفكان في الدقيقة 53، وسجله زهير لاعب الوحدة بالخطأ في مرمى فريقه لدى محاولة التصدي لعرضية خطيرة أمام المرمى.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز خورفكان، لكن خربين سجل هدف التعادل للوحدة بعد 16 دقيقة من بداية الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد.

ورفع الوحدة رصيده بذلك في المركز الرابع إلى 42 نقطة حصدها خلال 25 مباراة، كما رفع خورفكان رصيده إلى 22 نقطة في المركز 12 وقد خاض نفس العدد من المباريات.

وفي مباراة أخرى، عزز الإمارات أماله بشكل كبير في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين بعدما تغلب 2-1 على النصر.

وتوقف اللعب في الدقيقة 22، إذ لجأ الحكم لتقنية الفيديو المساعد للتأكد من وجود عرقلة داخل منطقة الجزاء، وعاد ليحتسب ركلة جزاء للإمارات، وتقدم أندريس إنيستا لتنفيذها مسجلًا منها هدف التقدم في الدقيقة 24.

وعزز الإمارات تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 40 وسجله إسماعيل الحمادي، الذي وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء في غياب الرقابة عنه وأسكنها الشباك دون تردد.

وقلص النصر الفارق بهدف سجله عادل تاعرابت من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

ورفع الإمارات رصيده بذلك في المركز 13 وقبل الأخير إلى 17 نقطة حصدها خلال 23 مباراة وبات متأخرا بفارق 5 نقاط فقط خلف خورفكان، بينما تجمد رصيد النصر عند 39 نقطة في المركز السادس.

وفي وقت سابق اليوم، سجل عجمان هدفًا في الثواني الأولى وأضاف هدفًا آخر في الوقت القاتل، ليتعادل 2-2 مع الشارقة، بينما حرم الجزيرة فريق حتا من فوز شرفي، وتعادل معه 1-1.

وافتتح عجمان التسجيل بعد 16 ثانية فقط من صافرة بداية المباراة، إذ شن الفريق هجمة سريعة وهيأ وليد أزارو الكرة برأسه إلى عصام فايز الذي سددها بقوة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل الشارقة في الدقيقة الثانية، إذ انطلق خالد الظنحاني ببراعة وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ثم مرر عرضية استغلها ماجد راشد وسدد كرة قوية في الشباك.

وتقدم الشارقة في الدقيقة 67 عندما راوغ لوان بيريرا الدفاع ببراعة، ثم سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 87، أدرك عجمان التعادل عندما هيأ أزارو الكرة برأسه إلى روكي مارسيانو الذي أسكنها المرمى بضربة رأس.

ورفع عجمان رصيده في المركز السابع إلى 32 نقطة حصدها خلال 24 مباراة كما رفع الشارقة رصيده في المركز الخامس إلى 39 نقطة حصدها خلال 25 مباراة.

وتقدم حتا، الذي تأكد هبوطه بالفعل للدرجة الثانية، على الجزيرة في الدقيقة 24، عندما تلقى غابرييل سوزا عرضية أمام المرمى وأفلت من الرقابة الدفاعية ببراعة ثم سدد الكرة في الشباك.

وتوقف اللعب في الدقيقة 80، إذ لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد للتأكد من وجود عرقلة داخل منطقة الجزاء، وعاد ليشير إلى احتساب ركلة جزاء للجزيرة.

وتقدم برونو دي أوليفيرا لتنفيذ الركلة مسجلًا منها هدف التعادل 1-1 للجزيرة، الذي حرم حتا بذلك من تحقيق فوزه الثاني في الموسم.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، كما رفع حتا رصيده إلى عشر نقاط في المركز 14 الأخير، علما بأنها كانت المباراة رقم 25 للجزيرة و24 لحتا.