متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

استقبل الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من متصلة عبر برنامج "مع الناس" على قناة "الناس"، تسأل فيه عن كيفية التكفير عن ذنب كبير ارتكبته وتشعر بالذنب تجاهه.

نصائح الدكتور عمرو الورداني

1. **قطع الصلات غير المناسبة:** نصح الدكتور الورداني المتصلة بضرورة قطع كل الصلات والأبواب المواربة التي قد تؤدي إلى الابتزاز أو العودة للذنب. وأكد أن أي نتيجة تترتب على هذا القطع ستكون أقل ضررًا بكثير من الاستمرار في علاقة غير سليمة.

2. **التوبة النصوح:** شدد الدكتور الورداني على أهمية التوبة النصوح والعودة إلى الله، وعدم تذكير النفس بالذنب أو التحدث عنه مع الآخرين، مؤكدًا أن الله يغفر الذنوب جميعًا.

3. **الإحسان إلى الزوج:** نصح الدكتور الورداني المتصلة بالإحسان إلى زوجها بطريقة غير لافتة للنظر، وذلك لتعويض الذنب بالحسنات والإحسان لمن أساءت إليه.

هذه النصائح جاءت لتوجيه المتصلة نحو خطوات عملية للتوبة والتكفير عن الذنب، مشددًا على ضرورة القطيعة الكاملة مع كل ما يفتح أبوابًا للخطأ والتوجه نحو الله بإخلاص.