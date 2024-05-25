محافظ أسيوط: 41 ألفا و643 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية



قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه انطلقت اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية صناعي وتجاري وفندقى وزراعي للعام الدراسي 2023/2024 بعدد 103 لجنة على مستوى المحافظة.

وحيث يؤدى الامتحانات 41 الف و643 طالب وطالبة الامتحانات اليوم فى مادة اللغة العربية معلنا متابعته المستمرة لسير عملية الامتحانات والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان موجها بتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب والملاحظين داخل اللجان.

وأكد محافظ أسيوط على إنه أصدر توجيهاته لمحمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بضرورة توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق، مشيرًا إلى أن جميع اللجان انتظمت فيها أعمال الامتحانات، موجهًا بالمتابعة المستمرة من قيادات مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى وهيئة الإشراف على الامتحانات، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء للمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالادارات التعليمية والتعامل مع أي معوقات أو شكاوى.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 41 ألف و643طالب وطالبة في عدد 103 لجنة على مستوى مراكز المحافظة بواقع 49 لجنة تعليم صناعي باجمالى عدد طلاب 19457 طالب وطالبة و39 لجنة تعليم تجاري وفندقي باجمالى 4466 طالبة وطالبة بالتعليم التجارى و99 طالب وطالبة بالفندقى و16 لجنة تعليم زراعي باجمالى 7621 طالب وطالبة مشددا على الاهتمام بنظافة المدارس واللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات والملاحظة والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة وتعقيم وتجهيز الاستراحات للمشرفين والمراقبين ورؤساء اللجان ومراكز التوزيع.

وأشار محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى جولاته الميدانية اليوم لبعض لجان الامتحانات وغرفة العمليات بالمديرية لمتابعة سير أعمال الامتحانات، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للجان وتذليل كافة العقبات وتجهيز الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التي تضمن للملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين إقامة كريمة كما تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأكد محمد النمر مدير عام التعليم الفني بمحافظة أسيوط على إنه تم تشكيل لجان لمتابعة عمليات تجهيز اللجان ونظافتها قبل وبعد الامتحان كما تم وضع ملصقات ولوحات ارشادية للطلاب بأرقام اللجان ومكانها وذلك بكل لجنة وتم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الإلتزام بكافة القواعد والتعليمات المنظمة لسير أعمال الامتحانات وفقا للقرارات والكتب الوزارية.