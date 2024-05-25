أسامة يوسف مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بنادي سمارت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلنت إدارة نادي سمارت الرياضي عن التعاقد مع أسامة يوسف مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لموسم 2024-2025، ومعه جهاز فني جديد يضم مدرب مساعد مدرب عام ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وينتظر أن يعقد النادي مؤتمرًا صحفيًّا، لتقديم المدير الفني الجديد والجهاز المعاون له.

 

أسامة يوسف مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بنادي سمارت

في شأن متصل، يعقد عاطف الخطيب، المدير التنفيذى للنادي اجتماعًا مع أسامة يوسف، داخل مقر ‏النادي هذا الأسبوع للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي يشهد العديد من التحديات.

وينتظر أن يحضر الاجتماع الجهاز الفني بالكامل لوضع النقاط فوق الحروف في كافة الأمور الإدارية ‏والفنية للمرحلة المقبلة.

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أسامة يوسف مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بنادي سمارت

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