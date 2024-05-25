15.2 ألف طن/ يوم كمية المخلفات البلدية التي تم تدويرها علي مستوي محافظات الجمهورية عــام 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصـاء اليـوم  السبت المـوافق  25 /  5  / 2024  بيانًا صحفيًا للجزء الثالث من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2022 " المخلفات والكوارث ".
 
* بــلغت كمية المخلفات البلدية (القمامة) المتولدة على مستوي محــافظات الجمهورية 76.6 ألف طن/يوم وجاءت محـافظات القــاهرة والجيزة والقليوبية على رأس تلك المحافظات بنسبة 23.3%، 10.4%، 6.4% على التوالي بينما بلغت الكمية التي تم تدويرها 15.2 ألف طن/يوم وجاءت محافظتي القاهرة والدقهــلية علي رأس محافظـــات الجمــهورية مـن حيث نسبة التــدوير بنـسبتي 23.0%، 12.8% عـلي التـــوالي وذلــك عــــام 2022.
* بلغت قيمة الخسائر الاقتصـــــادية الناتجـــــة عـــــن السيـــــول والأمطار الغزيرة والعواصف الترابية في قطاع الكـــــهرباء 6.5 مليون جنيه عام 2022، مقابل 55.9 مليون جنيه عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 88.4%.
* بلغت كمية مياه الصرف الصحي المعـــالجة المستخدمة في الزراعة في الدلتا 7689 مليون م3 عام 2022 مقابل 6750 مليون م3 عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 13.9%.

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