محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز والأحياء بتفقد مشروعات حياة كريمة

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم السبت جميع رؤساء المراكز والأحياء بتفقد مشروعات الميادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بصورة دورية ومستمرة طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل المعوقات وحل المشكلات ميدانيًا للإنتهاء من كافة المشروعات وتسليمها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030


وفي هذا الإطار قام ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا  بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تابع إطلاق التيار الكهربائي بكشك عزبة مبارك بقرية أولاد إلياس وقد تم دراسة العديد من المقترحات بهندسة كهرباء صدفا والشركة المنفذة وإجراء العديد من المعاينات على أرض الواقع والطبيعة ودراسة الموقع الأمثل لتنفيذ الكشك والأقرب إلى المنطقة المتضررة من ضعف التيار وتم اختيار الموقع وتنفيذ الكشك وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الشأن

وتم تفقد أعمال إنشاء مبنى الوحدة الصحية بقرية أولاد إلياس ومحطة الصرف الرئيسية والتي تم إنشائها على مساحة 625 متر مربع وتخدم ما يزيد عن 56 ألف نسمة حيث تم الانتهاء من صب الأرضية الخاصة بالبيارة وجاري الانتهاء من كافة الأعمال المدنية والجدير بالذكر أن محطة أولاد الياس الفرعية ومحطة قرية كردوس ومحطة قرية الوعاضلة والكردي  ومحطة كيمان سعيد وعزبة مبارك يتم تجميعها بهذه المحطة كما تم تفقد محطة كيمان سعيد وشبكة الانحدار الجاري تنفيذها بعزبة مبارك مع اتخاذ كافة الاحتياطات وإجراءات السلامة المهنية للمحافظة على المارة والعاملين بالمشروع

اسيوط محافظ أسيوط
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