بث حي لمباراة الأهلي والترجي بتاريخ 2024/05/25 | نهائي أبطال إفريقيا

اليوم السبت 25 مايو 2024، يستضيف استاد القاهرة في العاصمة المصرية، مباراة الإياب بين النادي الأهلي والترجي التونسي، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024.

مواجز للمباراة

- الموقعة الأولى في رادس انتهت بالتعادل السلبي، مما يجعل هذا النهائي الإياب حاسمًا ومثيرًا.

- تبدأ المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة (20:00)، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت غرينتش.





الأهلي والترجي: تشكيلات المباراة المتوقعة

تشكيل الأهلي

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

- خط الوسط:مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

- خط الهجوم: وسام أبو على، بيرسي تاو، حسين الشحات.

تشكيل الترجي



- حراسة المرمى: أمان الله مميش.

- خط الدفاع: محمد بن علي، محمد أمين توغاي، ياسين مرياح، محمد أمين بن حميدة.

- خط الوسط: حسام تقا، غيلان شعلالي، روجيه أهولو.

- خط الهجوم: يان ساس، رودريغو رودريغيز، حسام الدين غشة.

القنوات الناقلة



مباراة الأهلي ضد الترجي ستنقل عبر عدة قنوات عالمية من بينها beIN Sports وZiggo Sport Voetbal وSport TV6 Portugal.

يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة النهائية بفارغ الصبر، لمتابعة تتويج أحد الفرق بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.