بيبسي تطلق حملتها الإعلانية الجديدة بمشاركة 8 من أبرز النجوم

أطلقت بيبسي حملتها الإعلانية الجديدة، التي تجمع 8 من أبرز نجوم الفن والغناء وكرة القدم من مصر والشرق الأوسط والعالم، تضمّ عمرو دياب، ومحمد صلاح، وأحمد السقا، وكريم محمود عبدالعزيز، ونوال الزغبي، وقصي، وروبرتو كارلوس، وسامي الجابر.

ويتضمن الإعلان أغنية «خلى كله جديد في جديد»، يُغنيها الفنان عمرو دياب، مُعبّرًا عن رحلة تطور العلامة التجارية، التي تمتد منذ سنوات كثيرة، وصولا للوجو الجديد، الذي جرى إطلاقه في بداية هذا العام.

وفي نهاية الإعلان توجد جملة «لما توصل للنجاح، متريحش، غير خليك جديد، خليك عطشان»، وهو الشعار الذي جرى إطلاقه لأول مرة عام 2021 في حمله إعلانية للنجم العالمي محمد صلاح، لتشجيع الشباب على السعي لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وعدم التوقف عن التطلع للمزيد.