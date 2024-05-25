بيبسي تطلق حملتها الإعلانية الجديدة بمشاركة 8 من أبرز النجوم

الاقتصاد
بيبسي
بيبسي

أطلقت بيبسي حملتها الإعلانية الجديدة، التي تجمع 8 من أبرز نجوم الفن والغناء وكرة القدم من مصر والشرق الأوسط والعالم، تضمّ عمرو دياب، ومحمد صلاح، وأحمد السقا، وكريم محمود عبدالعزيز، ونوال الزغبي، وقصي، وروبرتو كارلوس، وسامي الجابر.

ويتضمن الإعلان أغنية «خلى كله جديد في جديد»، يُغنيها الفنان عمرو دياب، مُعبّرًا عن رحلة تطور العلامة التجارية، التي تمتد منذ سنوات كثيرة، وصولا للوجو الجديد، الذي جرى إطلاقه في بداية هذا العام.

وفي نهاية الإعلان توجد جملة «لما توصل للنجاح، متريحش، غير خليك جديد، خليك عطشان»، وهو الشعار الذي جرى إطلاقه لأول مرة عام 2021 في حمله إعلانية للنجم العالمي محمد صلاح، لتشجيع الشباب على السعي لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وعدم التوقف عن التطلع للمزيد.

كرة القدم نجوم الفن والغناء إعلان بيبسي

مواد متعلقة

عاجل:- زيادة جديدة في أسعار منتجات بيبسي كولا بمصر
ads
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل.. النيران الصديقة تمنح الأهلي هدف التقدم أمام الترجي (فيديو)

شاهد الآن بدقة عالية.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي/🔻 في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ستبدأ الآن بث مباشر مشاهدة الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا

شاهد بالبث المباشر الأهلي Al Ahly.. مشاهدة الأهلي والترجي التونسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الآن

الآن(1-0) للأهلي ببلاش دون اشتراك.. بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا| يلا شوت بجودة عالية