مباشر الآن.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لحظة بلحظة

متابعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، نستعرض تفاصيل مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، المقامة على استاد القاهرة الدولي. يتضمن التقرير تفاصيل شاملة عن اللقاء، مثل موعد المباراة، القنوات الناقلة، تردد القنوات المفتوحة والمشفرة، قائمة الفريقين، تشكيل الأهلي الرسمي، وموعد مباريات الأهلي القادمة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

**موعد المباراة:**

- **توقيت القاهرة:** 8 مساءً

- **توقيت تونس، الجزائر، المغرب:** 6 مساءً

- **توقيت السودان وليبيا:** 7 مساءً

- **توقيت السعودية، قطر، الكويت:** 8 مساءً

- **توقيت الإمارات:** 9 مساءً

- **توقيت الأردن:** 8 مساءً

**القنوات الناقلة:**

- **بي إن سبورت 6:**

- **القمر الصناعي:** نايل سات

- **التردد:** 11054

- **الاستقطاب:** V

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

تملك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي المصري حصريًا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. تعد هذه المجموعة أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي اليوم في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، نظرًا لحقوقها الحصرية في إذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا.

**الترددات الناقلة:**

1. **قناة بي إن سبورت 6:**

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11054

- الاستقطاب: V

- معدل الترميز: 27500

- معامل التصحيح: 2/3

2. **القناة المفتوحة المجانية:**

- يمكن مشاهدة مباراة دوري أبطال إفريقيا مباشرة عبر تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضي:

- التردد الأرضي: UHF32

- التردد التماثلي الأرضي: UHF9

**المعلقون:**

- **المعلق الرياضي التونسي:** عصام الشوالي

- **المعلق الرياضي المصري:** علي محمد علي

**قائمة الأهلي:**

- **حراسة المرمى:** محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

- **خط الدفاع:** محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

- **خط الوسط:** مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد عبدالقادر، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، أحمد كوكا، طاهر محمد طاهر.

- **الهجوم:** محمود كهربا، وسام أبوعلى، أنتوني موديست.

**قائمة الترجي:**

- **حراسة المرمى:** أمان الله مميش، معز بن شريفية، صدقي الدبشي.

- **خط الدفاع:** محمد بن علي، رائد بوشنيبة، محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، هاني عمامو، أمين توجاي.

- **خط الوسط:** روجيه أهولو، أوجبيلو، جيلان الشعلالي، حسام تقا، زكرياء العايب، غيث الوهابي، وائل الدربالي.

- **الهجوم:** يان ساسي، حسام غشة، أسامة بوقرة، أوندريه بوكيا، رودريجاز، محمد أمين بن حمودة، كيبا سوي.

بهذه المعلومات يمكنك متابعة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم بأفضل جودة وأعلى كفاءة، والاستمتاع بتعليق مميز من نخبة المعلقين.