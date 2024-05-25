أبرزهم ضعف العضلات.. 5 عيوب لـ نقص فيتامين ب12

تعد المراقبة المنتظمة لمستويات فيتامين ب12، خاصة لدى الأفراد الأكثر عرضة لخطر النقص مثل كبار السن والنباتيين والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، أمرًا مهمًا للكشف المبكر والعلاج.

والتدخل في الوقت المناسب يمكن أن يمنع تطور الضرر العصبي ويحسن نتائج المرضى بشكل ملحوظ.

الحالات الصحية الناجمة عن نقص فيتامين ب12

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مجموعة متنوعة من الأعراض العصبية، بما في ذلك فقدان الذاكرة (الخرف)، والخدر والوخز في الأطراف (الاعتلال العصبي المحيطي)، وضعف العضلات، والارتباك، وعدم وضوح الرؤية، وفقدان التنسيق، والتهيج، وعدم التوازن أثناء المشي، والاكتئاب.

وظهرت الأبحاث أن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يؤدي إلى عمليات تساهم في تدهور الجهاز العصبي.

ويشمل ذلك تراكم أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS)، والالتهاب، وإزالة الميالين، وهو فقدان غمد المايلين الواقي حول الأعصاب.

كيفية علاج نقص فيتامين ب12؟

يتضمن العلاج الأولي لنقص فيتامين ب12 عادةً مكملات فيتامين ب12 القابلة للحقن في البداية، يتم إعطاء هذه الحقن أسبوعيًا ثم شهريًا.

ومع مرور الوقت، يمكن أن تكون المكملات الغذائية عن طريق الفم فعالة أيضًا ومع ذلك، بالنسبة للمرضى الذين لديهم خلل في قدرتهم على امتصاص فيتامين ب 12، يجب مواصلة العلاج عن طريق الحقن إلى أجل غير مسمى.

وتقول الدكتورة ديفيا جوبال، الطب الباطني، مستشفى ومركز أبحاث سير إتش إن ريلاينس، إن التعافي من الأعراض العصبية الناجمة عن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يكون عملية بطيئة.

وقد يستغرق الأمر ما بين ستة إلى اثني عشر شهرًا حتى يتعافى المرضى تمامًا بعد بدء العلاج وتختلف مدة التعافي حسب شدة النقص ومدته قبل بدء العلاج.

بالإضافة إلى معالجة النقص نفسه، فإن إدارة الحالات الأساسية التي تساهم في سوء الامتصاص، مثل فقر الدم الخبيث أو مشاكل الجهاز الهضمي، أمر بالغ الأهمية.

والتعديلات الغذائية، مثل زيادة تناول الأطعمة الغنية بـ B12 مثل اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة، يمكن أن تدعم أيضًا التعافي وتساعد في الحفاظ على مستويات كافية من B12.