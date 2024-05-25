عادات صحة الفم الجيدة.. لا تفوتك

قال الدكتور كامليش كوثاري - المؤسس والمدير السريري لـ Aesthetica، إنه يجب تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بانتظام، واهدف إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وخيط تنظيف الأسنان يوميًا لإزالة البلاك وبقايا الطعام.

ونصح بتناول الطعام بشكل جيد، وقلل من تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية، واتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا مليئًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

كما وجه بضرورة زيارة طبيب الأسنان: احجز فحوصات وتنظيفات منتظمة للأسنان لمراقبة صحة فمك.

ويمكن لقضايا مثل أمراض اللثة أن تثير التهابًا واسع النطاق وترتبط ببعض المشاكل الصحية الخطيرة:

- صحة القلب: إهمال أسنانك، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض اللثة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية يمكن للبكتيريا والالتهابات الموجودة في الفم أن تتسلل إلى مجرى الدم وتساهم في تراكم الترسبات في الشرايين.

- مرض السكري: مرض السكري وأمراض اللثة يسيران جنبا إلى جنب يزيد مرض السكري من احتمالية الإصابة بأمراض اللثة، كما أن أمراض اللثة الشديدة يمكن أن تزيد من صعوبة التحكم في مستويات السكر في الدم.

- مشاكل الجهاز التنفسي: يمكن للبكتيريا الموجودة في فمك أن تنتقل إلى رئتيك، مما يؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي، خاصة إذا كان جهازك المناعي ضعيفًا أو كنت تعاني من مشاكل رئوية مزمنة.