ما يجب اتباعه عند ارتفاع درجة الحرارة.. تجنب مشروبات الكافيين
تسبب موجة الحر الشديدة تشنجات حرارية تتميز بالتورم والإغماء وحمى أقل من 102 فهرنهايت، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى التعب والضعف والدوخة والصداع والغثيان والقيء وتشنجات العضلات والتعرق.
ما يجب اتباعه عند ارتفاع درجة الحرارة
ونستعرض لكم بعض النصائح السريعة التي يجب اتباعها لتفادي المخاطر الصحية والحفاظ على صحتك من الأمراض الناتجة من ارتفاع الحرارة.
- تجنب الخروج في الشمس، خاصة بين الساعة 12:00 ظهرًا و3:00 بعد الظهر.
- اشرب الكثير من الماء بشكل متكرر، حتى لو لم تشعري بالعطش.
- ارتداء ملابس قطنية خفيفة الوزن وفاتحة الألوان وفضفاضة ومسامية.
- استخدم معدات الحماية مثل النظارات الواقية والمظلة أو القبعة والأحذية المناسبة.
- تجنب الأنشطة المجهدة والعمل في الهواء الطلق خلال ساعات ذروة الحرارة (12:00 ظهرًا إلى 3:00 مساءً).
- احمل الماء أثناء السفر.
- تجنب الكحول والشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجسم.
- تجنب الأطعمة الغنية بالبروتين والأطعمة القديمة.
- إذا كنت تعمل في الخارج، فارتدي قبعة أو استخدمي مظلة، واستخدمي قطعة قماش مبللة على رأسك ورقبتك ووجهك وأطرافك.
- لا تترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في المركبات المتوقفة.
- إذا شعرت بالإغماء أو المرض، فاطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إبقاء الحيوانات في الظل مع الكثير من الماء.
- حافظ على برودة منزلك باستخدام الستائر أو المصاريع أو المظلات الشمسية والنوافذ المفتوحة ليلًا.
- استخدم المراوح، والملابس المبللة، وأخذ حمامات باردة متكررة.