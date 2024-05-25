ما يجب اتباعه عند ارتفاع درجة الحرارة.. تجنب مشروبات الكافيين

تسبب موجة الحر الشديدة تشنجات حرارية تتميز بالتورم والإغماء وحمى أقل من 102 فهرنهايت، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى التعب والضعف والدوخة والصداع والغثيان والقيء وتشنجات العضلات والتعرق.

ما يجب اتباعه عند ارتفاع درجة الحرارة

ونستعرض لكم بعض النصائح السريعة التي يجب اتباعها لتفادي المخاطر الصحية والحفاظ على صحتك من الأمراض الناتجة من ارتفاع الحرارة.