كيفية إدارة مرض السكري بشكل فعال خلال موجة الحر الشديدة

نستعرض لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني تفاصيل حول بعض النصائح حول كيفية العناية بالصحة، مع ارتفاع درجة الحرارة حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية المزمنة مثل مرض السكري.

وإذا كنت تعرف شخصًا يعاني من عدم انتظام مستوى السكر في الدم، انتبه إلى النصائح المذكورة أدناه.

وتتطلب إدارة مرض السكري خلال موجة الحر الشديدة تخطيطًا دقيقًا وتدابير استباقية لمنع المضاعفات.

ويمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى تفاقم أعراض مرض السكري وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الجفاف والإرهاق الحراري وضربة الشمس.

وفيما يلي استراتيجيات شاملة لإدارة مرض السكري بشكل فعال خلال موجة الحر.

موجة الحر تسبب تفاقم مستوى السكر في الدم

يؤثر مرض السكري على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة القصوى إلى تعقيد هذا التنظيم.

ويمكن أن تؤثر الحرارة المرتفعة على مستويات الجلوكوز في الدم، ويمكن أن يحدث الجفاف بسرعة أكبر، وقد لا تعمل بعض أدوية مرض السكري بشكل فعال.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري هم أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة.

والحفاظ على روتين صحي أمر ضروري لإدارة مرض السكري، ولكن أشهر الصيف غالبا ما تسبب اضطرابات.

ويمكن أن تؤدي التغييرات في العادات اليومية إلى هفوات في اتباع نظام غذائي صديق لمرض السكري أو فحص مستويات الجلوكوز في الدم في الوقت المحدد.

وبالإضافة إلى ذلك، خلال موجات الحر، يكون الأشخاص المصابون بمرض السكري أكثر عرضة لخطر الجفاف، خاصة إذا كانت مستويات الجلوكوز في الدم غير قابلة للتحكم.

ولتحقيق التوازن الفعال بين مستويات السكر في الدم، من المهم النظر في تدابير مثل المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM).

وتوفر أجهزة المراقبة المستمرة للسكري، المتوافقة مع الهواتف الذكية، مراقبة في الوقت الفعلي حتى أثناء التنقل، مما يمنع التغييرات الروتينية من المساس بإدارة مرض السكري.

ومن المهم بالنسبة لمرضى السكري الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف الموصى به (70 - 180 ملجم/ديسيلتر) لجزء كبير من اليوم، خاصة خلال فصل الصيف.

إحدى الطرق للقيام بذلك هي استخدام أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM)، والتي توفر معلومات عن مستويات الجلوكوز دون الحاجة إلى وخز الإصبع.

تحتوي هذه الأجهزة على مقاييس مثل الوقت في النطاق - ويرتبط التحقق من قراءاتك في كثير من الأحيان بمزيد من الوقت الذي تقضيه في النطاق الأمثل، الأمر الذي يمكن أن يحسن التحكم في الجلوكوز.

تأكد من حصولك على النوع الصحيح من الترطيب

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية يساعد الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ على حجم الدم اشرب الماء بشكل متكرر، حتى لو لم تشعر بالعطش، لمنع الجفاف.

المشروبات السكرية يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تزيد من فقدان السوائل اختر الماء أو المشروبات المعززة بالكهرباء دون إضافة سكريات.

مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم بشكل متكرر

راقب مستويات الجلوكوز في الدم لديك أكثر من المعتاد يمكن أن تسبب الحرارة تغيرات غير متوقعة في نسبة السكر في الدم، لذا فإن الفحوصات المتكررة يمكن أن تساعدك على إدارة هذه التقلبات بشكل فعال.

يمكن أن تؤثر الحرارة على كيفية امتصاص جسمك للأنسولين استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول كيفية ضبط جرعات الأنسولين أثناء موجة الحر للحفاظ على مستويات السكر في الدم المثلى.

ويمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على فعالية الأنسولين والأدوية الأخرى قم بتخزين الأنسولين في مكان بارد ولكن تجنب تجميده.

استخدم كيسًا باردًا أو كيسًا معزولًا إذا كنت بحاجة إلى حمله معك. احتفظ بجهاز قياس السكر وشرائط الاختبار بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة قم بتخزينها في مكان بارد وجاف للتأكد من أنها توفر قراءات دقيقة.

لا تزعج نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية

حافظ على نظام غذائي متوازن وتناول وجبات منتظمة للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم تشمل الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

تجنب الأنشطة البدنية المجهدة خلال ساعات ذروة الحرارة، عادةً من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً اختر التمارين الداخلية في بيئة باردة أو مارس التمارين في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء عندما يكون الجو أكثر برودة.