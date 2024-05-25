دقائق من اليوجا يوميا لتحسين صحة القلب والحماية من مخاطر النوبات

اليوجا، وهي ممارسة قديمة متجذرة في الفلسفة الهندية، شعبية عالمية لفوائدها الشاملة على العقل والجسم.

ومن بين فوائدها الصحية العديدة، يبرز تأثير ممارسة اليوغا اليومية على صحة القلب وتدعم الأبحاث بشكل متزايد أن دمج بضع دقائق من اليوجا في روتينك اليومي يمكن أن يعزز بشكل كبير صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وفي حين أننا نعرف الكثير عن تأثير اليوجا على صحة الإنسان، إلا أننا لا نعرف كيفية دمجها في روتيننا اليومي.

فهم صحة القلب والنوبات القلبية

يتم تحديد صحة القلب في المقام الأول من خلال كفاءة وحالة نظام القلب والأوعية الدموية، والذي يشمل القلب والأوعية الدموية.

ويضخ القلب السليم الدم بشكل فعال، ويوصل الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة بينما يزيل الفضلات.

وتحدث النوبات القلبية، أو احتشاء عضلة القلب، عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، عادة بسبب جلطة دموية، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة.

وتساهم عدة عوامل في الإصابة بالنوبات القلبية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة والتدخين والإجهاد ونمط الحياة المستقر.

كما يتضمن تحسين صحة القلب معالجة عوامل الخطر هذه، وهنا يمكن لليوجا أن تلعب دورًا تحويليًا.

تأثير اليوجا على صحة القلب والأوعية الدموية

ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر كبير لأمراض القلب لقد ثبت أن اليوغا تساعد في خفض ضغط الدم من خلال مجموعة من الأوضاع الجسدية (الأساناس)، وتمارين التنفس (البراناياما)، والتأمل.

وتعمل هذه الممارسات على تعزيز الاسترخاء وتقليل هرمونات التوتر وتحسين تدفق الدم، وكلها أمور تساهم في خفض مستويات ضغط الدم.

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول، وخاصة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، عامل خطر آخر للنوبات القلبية.

تشير الدراسات إلى أن ممارسة اليوجا بانتظام يمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، وهو مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

اليوغا تعزز الدورة الدموية وصحة الأوعية الدموية يؤدي تمدد العضلات وتقويتها أثناء اليوغا إلى تحسين الدورة الدموية بشكل عام، مما يقلل من خطر تراكم الترسبات في الشرايين.

ويضمن تحسين صحة الأوعية الدموية حصول القلب والأعضاء الأخرى على إمدادات ثابتة من الدم الغني بالأكسجين.

ويرتبط الالتهاب المزمن بأمراض القلب المختلفة، بما في ذلك تصلب الشرايين، والذي يمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية.

واليوجا لها تأثيرات مضادة للالتهابات، لأنها تقلل من التوتر وتعزز الاستجابة المناعية المتوازنة، وبالتالي خفض مستويات الالتهاب في الجسم.

السمنة هي عامل خطر رئيسي لأمراض القلب وتساعد اليوجا في الحفاظ على وزن صحي من خلال الجمع بين النشاط البدني وعادات الأكل المدروسة والممارسة المنتظمة تزيد من عملية التمثيل الغذائي، وتساعد في فقدان الوزن، وتساعد في الحفاظ على وزن صحي للجسم، مما يقلل الضغط على القلب.

ويؤثر الإجهاد المزمن سلبًا على صحة القلب عن طريق زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والالتهابات.

وإن تركيز اليوجا على التحكم في التنفس والتأمل وتقنيات الاسترخاء يقلل بشكل فعال من مستويات التوتر، مما يخلق شعورًا بالهدوء والرفاهية وترتبط مستويات التوتر المنخفضة بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

الأدلة العلمية التي تدعم اليوجا لصحة القلب

تؤكد مجموعة متزايدة من الأبحاث العلمية فوائد اليوغا لصحة القلب على سبيل المثال، ووجدت دراسة نشرت في مجلة أمراض القلب الوقائية أن اليوغا تقلل بشكل كبير من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ضغط الدم والكوليسترول ومؤشر كتلة الجسم، لدى المشاركين على مدى 12 أسبوعًا.

وسلطت دراسة أخرى في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية الضوء على أن اليوغا، جنبا إلى جنب مع التمارين الرياضية، تحسن صحة القلب أكثر من التمارين الرياضية وحدها.

وعلاوة على ذلك، تعترف جمعية القلب الأمريكية بأن اليوغا نشاط مفيد لصحة القلب، وتدعو إلى إدراجها في المبادئ التوجيهية المنتظمة للنشاط البدني.

نصائح عملية لدمج اليوغا في الحياة اليومية

فيما يلي بعض النصائح العملية لدمج اليوغا في روتينك اليومي: