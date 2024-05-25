بهارات يمكن استخدامها في الصيف للشعور بالبرودة

سوف تتفاجأ عندما تعرف أن التوابل تعتبر مبردات فعالة ويمكن أن تكون مفيدة خلال فصل الصيف، والتوابل ليست مجرد معززات للنكهة، ولكنها تتمتع أيضًا بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك خصائص التبريد التي يمكن أن تساعد جسمك على البقاء متوازنًا خلال أشهر الصيف الحارة.

وخلافًا للرأي السائد بأنها ترفع درجة حرارة الجسم، إليك بهارات تبريد فعالة بشكل خاص في الصيف ونصائح حول كيفية استخدامها بفعالية.

النعناع​

يتمتع النعناع بخصائص تبريد طبيعية يمكن أن تساعد في تقليل حرارة الجسم وتوفير إحساس منعش. وهو معروف أيضًا بفوائده الهضمية، مما يجعله مثاليًا للاستهلاك في الصيف.

كيفية استخدام النعناع خلال فصل الصيف

ماء النعناع: أضيفي حفنة من أوراق النعناع الطازجة إلى إبريق من الماء. اتركه ينقع لبضع ساعات واستمتع بمشروب منعش طوال اليوم.

صلصة النعناع: امزجي أوراق النعناع مع الكزبرة والفلفل الأخضر وعصير الليمون وقليل من الملح لعمل صلصة باردة. يقدم مع اللحوم المشوية أو الخضار.

الزبادي بالنعناع: اخلطي أوراق النعناع المفرومة مع الزبادي العادي للحصول على ريتا باردة، والتي تتناسب جيدًا مع الأطباق الحارة.

​الهيل​

يشتهر الهيل بنكهته الحلوة والعطرية وخصائصه المبردة. فهو يساعد في إزالة السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم.

كيفية استخدام الهيل

شاي الهيل: أضف القليل من حبات الهيل المطحونة إلى الشاي للحصول على نكهة منعشة.

الحلويات: استخدمي الهيل المطحون في الحلويات الصيفية مثل بودنغ الأرز والعصائر والآيس كريم.

حليب الهيل: أضف مسحوق الهيل إلى الحليب المبرد للحصول على مشروب منعش ورائحة عطرة.

الكركم

الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تبريد الجسم. وهو معروف أيضًا بفوائده في إزالة السموم.

كيفية استخدام مسحوق الكركم

الحليب الذهبي: اخلطي مسحوق الكركم مع الحليب (منتج ألبان أو نباتي)، وأضيفي رشة من الفلفل الأسود، واتركيه ليبرد لتناول مشروب منعش.

عصائر الكركم: أضف الكركم إلى عصير الصباح للحصول على دفعة مضادة للالتهابات.

تتبيلة السلطة: أضيفي مسحوق الكركم إلى تتبيلة السلطة للحصول على تأثير مبرد.

​الحلبة​

تتمتع بذور وأوراق الحلبة بخصائص تبريد وتساعد في موازنة درجة حرارة الجسم. كما أنها مفيدة لعملية الهضم وتقليل الالتهابات الداخلية.

كيفية استخدام الحلبة

ماء الحلبة: قومي بنقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل. قم بتصفية الماء وشربه في الصباح لتبدأ يومك بمشروب بارد.

أوراق الحلبة: استخدمي أوراق الحلبة الطازجة في السلطات أو الأطباق المطبوخة للاستفادة من خصائصها المبردة.