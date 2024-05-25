7 فوائد لوجبة الإفطار.. لا يجب إهمالها

بدء اليوم بوجبة صباحية غنية بالمغذيات هو أكثر من مجرد طقوس، فهو عنصر أساسي لوظيفة الدماغ المثالية والصحة العقلية.

7 فوائد لوجبة الإفطار

وتلعب العناصر الغذائية التي نستهلكها في وجبتنا الأولى في اليوم دورًا حيويًا في تشكيل قدراتنا المعرفية، وفيما يلي بعض الفوائد المعرفية لبدء يومك بوجبة صباحية مغذية.

تعزيز التركيز

يمكن لوجبة الصباح الغنية بالبروتين أن تدعم بشكل كبير إنتاج الدوبامين والنورإبينفرين، اللذين يلعبان أدوارًا رئيسية في الحفاظ على اليقظة وزيادة التركيز والحفاظ على التفكير والجهد والتحفيز.

وفكر في دمج الأطعمة الغنية بالبروتين مثل المكسرات أو الفول أو الصويا أو البازلاء أو مكملات البروتين عالية الجودة في روتينك الصباحي للحصول على الوظيفة الإدراكية المثالية.

تحسين الاحتفاظ بالذاكرة

وقال الدكتور بالانياما دورايراج، بكالوريوس الطب والجراحة، أمواي، إن التغذية الصباحية المليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة وفيتامين ب تدعم صحة الدماغ وتعزز الاحتفاظ بالذاكرة وبما في ذلك الأطعمة مثل الأسماك والتوت والمكسرات والحبوب الكاملة يمكن أن تعزز الإدراك القدرات وتساعد على الاحتفاظ بالمعلومات بشكل أكثر فعالية."

تنظيم أفضل للمزاج

إن تناول وجبة إفطار مغذية يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على تنظيم المزاج والرفاهية العاطفية، وتساهم العناصر الغذائية مثل التربتوفان الموجود في البيض ومنتجات الألبان، والأطعمة المعززة للسيروتونين مثل الموز والشوفان، في إنتاج الناقلات العصبية التي تنظم المزاج وتعزز مشاعر السعادة والرضا.

زيادة الوضوح العقلي

إن بدء يومك بوجبة إفطار غنية بمضادات الأكسدة، مثل الفيتامينات C وE الموجودة في الفواكه والخضروات، يمكن أن يساعد في حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي وتحسين الوضوح العقلي وتدعم مضادات الأكسدة هذه الوظيفة الإدراكية عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز شيخوخة الدماغ الصحية.

تعزيز مهارات حل المشكلات

توفر وجبة الصباح المغذية التي تشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة والفواكه، إمدادات ثابتة من الجلوكوز إلى الدماغ، وهو أمر ضروري للوظيفة الإدراكية المثلى، وهذا يدعم مهارات حل المشكلات والمرونة المعرفية.

انخفاض التوتر والقلق

ويمكن أن يساعد روتين التغذية الصباحي المتوازن في تقليل مستويات التوتر والقلق عن طريق تثبيت مستويات السكر في الدم وتعزيز إنتاج الناقلات العصبية التي تساعد على الشعور بالسعادة مثل السيروتونين والدوبامين.

وإن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يمكن أن يساعد أيضًا في استرخاء الجهاز العصبي وتعزيز الشعور بالهدوء.

تعزيز صحة الدماغ وطول العمر

إن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون، ومضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات، يدعم صحة الدماغ بشكل عام وقد يقلل من خطر التدهور المعرفي مع تقدمك في العمر.

ويمكن أن يكون لوجبة الصباح المغذية فوائد عميقة للوظيفة الإدراكية والصحة العامة يوصى بتناول وجبة صباحية مغذية ومتوازنة ودمج المكملات الغذائية حسب الحاجة للمساعدة في سد أي فجوات غذائية.