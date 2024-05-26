أعراض الربو المبكرة عند الأطفال

في حين أن الربو يمكن أن يتطور في أي عمر، فإنه غالبا ما يبدأ في مرحلة الطفولة إذا كنت تشك في أن طفلك قد يعاني من الربو، فإن التعرف على الأعراض المبكرة أمر بالغ الأهمية.

وعلى عكس البالغين الذين يمكنهم وصف صعوبات التنفس التي يعانون منها بسهولة، قد لا يتمكن الأطفال الصغار من التعبير عن انزعاجهم، وفيما يلي تفصيل للتطور المحتمل لأعراض الربو لدى الأطفال:

ويتبع العديد من الأطفال المصابين بالربو نمطًا يسمى "مسيرة الحساسية" ويبدأ بالتهاب الجلد التأتبي، المعروف باسم الأكزيما يظهر هذا على شكل بقع حمراء مثيرة للحكة على الجلد، وغالبًا ما تظهر على الوجه وفروة الرأس وطيات المرفقين والركبتين.

حساسية الجهاز الهضمي

مع تطور الحساسية، يعاني بعض الأطفال من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال المتكرر وآلام البطن. يمكن أن تكون هذه مرحلة مربكة، حيث لا ترتبط هذه الأعراض بسهولة بمشاكل الجهاز التنفسي.

التهاب الأنف التحسسي (حمى القش)

غالبًا ما تتضمن المرحلة التالية التهاب الأنف التحسسي، المعروف أيضًا باسم حمى القش يؤدي هذا إلى مجموعة كبيرة من مشاكل الأنف - سيلان أو انسداد الأنف، والعطس المتكرر، والزوائد اللحمية الأنفية (نمو داخل الأنف)، والحكة المستمرة في الأنف والحلق قد تلاحظ أيضًا أن طفلك ينظف حلقه بشكل مفرط.

التحول إلى أعراض الجهاز التنفسي

عندما تتحرك الاستجابة التحسسية إلى الأسفل في الجهاز التنفسي، قد تظهر لدى الطفل أعراض التهاب الشعب الهوائية التحسسي ويشمل ذلك الصفير، وهو صوت صفير أثناء التنفس، وخاصة عند الزفير.

أعراض الربو الكلاسيكية

أخيرًا، قد يبدأ الطفل في الشعور بأعراض الربو الكلاسيكية:

ضيق الصدر وضيق التنفس يمكن أن يكون هذا مصحوبًا بسعال يمكن أن يكون جافًا أو منتجًا (مع مخاط).

وفي بعض الأطفال، قد يكون السعال شديدًا بما يكفي ليسبب قيءًا مع المخاط (البلغم)، وليس كل طفل يعاني من الحساسية سوف يصاب بالربو.

ومع ذلك، إذا أظهر طفلك مجموعة من هذه الأعراض، خاصة إذا تفاقمت بسبب مسببات مثل ممارسة الرياضة أو الهواء البارد أو التعرض لمسببات الحساسية، فمن الضروري استشارة الطبيب.

ومكن للتشخيص المبكر والإدارة السليمة أن يحسن نوعية حياة طفلك بشكل كبير ويمنع المضاعفات المستقبلية.