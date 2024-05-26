مكملات غذائية تضر بصحتك أكثر من نفعها

يستخدم العديد من الأشخاص المكملات الغذائية على أمل أن توفر لهم هذه الحبوب والمساحيق الصغيرة ميزة في رحلتهم لتحسين الصحة واللياقة البدنية.

ولكن ليست كل المكملات الغذائية متساوية، وقد يكون بعضها ضارًا أكثر من نفعه وعلى الرغم من أن المكملات الغذائية تساعد في تصحيح الفجوات الغذائية، إلا أنه قد تكون هناك مخاطر يجب الانتباه إليها.

فيما يلي 5 مكملات غذائية مشهورة قد تضر بصحتك أكثر من نفعها

مكملات فقدان الوزن

تعد مكملات إنقاص الوزن بنتائج سريعة وسهلة، ولكنها غالبًا ما تأتي مع آثار جانبية خطيرة وتحتوي العديد من هذه المنتجات على مزيج من الأعشاب والمنشطات التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

ووجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للصحة العامة أن المكملات الغذائية لإنقاص الوزن ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بتلف الكبد الشديد.

ويمكن أن تكون المكونات مثل مستخلص الشاي الأخضر، عند تناولها بكميات كبيرة، سامة للكبد وتحتوي بعض حبوب إنقاص الوزن على مكونات غير مدرجة يمكن أن تسبب تفاعلات ومضاعفات غير متوقعة.

​مكملات الكافيين

غالبًا ما تستخدم مكملات الكافيين لتعزيز الطاقة وتحسين الأداء الرياضي في حين أن فنجان القهوة آمن بشكل عام، إلا أن مكملات الكافيين يمكن أن تؤدي إلى الاستهلاك المفرط.

والجرعات العالية من الكافيين يمكن أن تسبب العصبية والقلق وخفقان القلب، وفي الحالات القصوى، السكتة القلبية.

وأشارت دراسة في مجلة جمعية القلب الأمريكية إلى أن تناول كميات كبيرة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الرجفان الأذيني، وهو نوع من عدم انتظام ضربات القلب الذي يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب.

والاعتماد المفرط على مكملات الكافيين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أعراض الاعتماد والانسحاب، بما في ذلك الصداع والتعب.

مكملات الكالسيوم

الكالسيوم ضروري لعظام قوية، ولكن تناول الكثير منه في شكل مكملات يمكن أن يكون ضارًا وتم ربط تناول الكالسيوم المفرط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول مكملات الكالسيوم يرتبط بزيادة خطر تراكم الترسبات في الشرايين، مما قد يؤدي إلى النوبات القلبية.

والجرعات العالية من الكالسيوم (أكثر من 800 ملغ إلى 1200 ملغ يوميا) يمكن أن تؤدي إلى حصوات الكلى.

ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، فإن الحصول على الكالسيوم من المصادر الغذائية بدلا من المكملات الغذائية هو الأفضل بالنسبة لمعظم الناس، حيث يمتصه الجسم بشكل أفضل ويشكل مخاطر صحية أقل.

فيتامين هـ

يُعرف فيتامين E بخصائصه المضادة للأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف والجرعات العالية من مكملات فيتامين E (ما يصل إلى 1000 ملغم / يوم تعتبر طبيعية) يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.

وتم ربط تناول فيتامين E المفرط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية، وهو نزيف في الدماغ.

ونشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية دراسة تبين أن تناول جرعات عالية من فيتامين E ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.

وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من أن تناول فيتامين E باعتدال من المصادر الغذائية مفيد، إلا أن تناول مكملاته بجرعات عالية أمر محفوف بالمخاطر.

مكملات البيتا كاروتين

البيتا كاروتين، وهو مقدمة لفيتامين أ، هو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات الملونة.

على الرغم من أنه مفيد عند تناوله من خلال الطعام، إلا أن مكملات البيتا كاروتين يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، خاصة بالنسبة للمدخنين. أظهرت الدراسات أن الجرعات العالية من مكملات البيتا كاروتين (تتراوح الجرعة العادية بين 6 إلى 15 ملليجرام) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين والمتعرضين للأسبستوس.

ووجدت دراسة شاملة نشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن مكملات البيتا كاروتين ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة والوفيات لدى المدخنين.

وهذا تناقض صارخ مع التأثيرات المفيدة للبيتا كاروتين عند تناوله في شكله الطبيعي من خلال النظام الغذائي.