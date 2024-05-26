ارتفاع ضغط الدم، هو حالة صحية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب تهدد الحياة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

ولحسن الحظ، فإن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يمنع ذلك في كثير من الأحيان يمكن للناس أن يقللوا بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإجراء تغييرات مدروسة على روتينهم اليومي.

ويعد قبول هذه التعديلات أمرًا ضروريًا للرعاية الصحية الوقائية لأنه يحسن نوعية الحياة والرفاهية العامة.

10 عادات صحية تمنع ارتفاع ضغط الدم

والوقاية من ارتفاع ضغط الدم تنطوي على الحفاظ على نمط حياة صحي، وفيما يلي بعض العادات الأساسية:

1. النظام الغذائي الصحي: ركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. الحد من الصوديوم والدهون المشبعة والسكريات المضافة.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: اهدف إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من الأنشطة الهوائية متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من الأنشطة القوية كل أسبوع، إلى جانب أنشطة تقوية العضلات مرتين في الأسبوع.

3. الحفاظ على وزن صحي: زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

4. الحد من الكحول: الاعتدال هو المفتاح بالنسبة لمعظم البالغين، يعني هذا ما يصل إلى مشروب واحد يوميًا للنساء وما يصل إلى مشروبين يوميًا للرجال.

5. الإقلاع عن التدخين: التدخين يدمر الأوعية الدموية ويزيد من ضغط الدم.

6. إدارة التوتر: وفقًا للدكتور برافين كاهالي، استشاري أمراض القلب، مستشفى كوكيلابين ديروبهاي أمباني في مومباي مارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا للمساعدة في إدارة التوتر.

7. الفحوصات المنتظمة: قم بمراقبة ضغط الدم بانتظام واتبع توصيات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

8. الحد من الكافيين: في حين أن تناول الكافيين المعتدل آمن بشكل عام، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يزيد من ضغط الدم.

9. الحد من الأطعمة المصنعة: غالبًا ما تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم، والتي يمكن أن تساهم في ارتفاع ضغط الدم

10. النوم الكافي: استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة

ومن خلال تبني هذه العادات، يمكنك تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل كبير وتحسين الصحة العامة.