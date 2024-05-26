ما هو مرض CAD وأبرز خيارات العلاج؟

تتلقى عضلة القلب إمداداتها الدموية من خلال زوج من الشرايين التاجية ومع التقدم في العمر، تصبح هذه الشرايين متصلبة، ويحدث ترسيب للمواد الدهنية على جدران الشرايين.

وعندما تكون هذه التغييرات مفرطة وغير طبيعية، يتم حظر تجويف الشريان، ويقل تدفق الدم ونتيجة لذلك، فإن إمدادات الدم إلى عضلات القلب ضعيفة قد يظهر هذا مع الذبحة الصدرية أو الأزمة القلبية.

ما هي خيارات العلاج لـ CAD؟

ويهدف العلاج إلى الحد من تطور المرض وزيادة تدفق الدم إلى عضلات القلب ويتم تحقيق انخفاض في معدل تطور مرض الشريان التاجي عن طريق تعديل عوامل الخطر وتغيير نمط الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم بعض الأدوية أيضًا لتقليل لزوجة الدم، وتقليل مستويات الدهون في الدم، وتقليل عبء العمل على القلب، ولعلاج الحالات المرتبطة به مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وجانب آخر مهم في إدارة CAD هو زيادة تدفق الدم إلى عضلات القلب وهناك طريقتان يمكن من خلالهما زيادة تدفق الدم إلى عضلات القلب:

رأب الأوعية الدموية، وفي رأب الأوعية الدموية، يتم تمرير قسطرة بالونية إلى الشريان التاجي المصاب عبر الانسداد ويتم نفخ البالون هذا يفتح الوعاء المريضة ويتم إدخال سقالة معدنية (دعامة) لمنع تكرار الانسداد.

تطعيم مجازة الشريان التاجي (CABG): كما يوحي الاسم، في CABG يتم إنشاء طريق جديد لتدفق الدم إلى عضلات القلب، وبالتالي تجاوز الانسداد. هذه هي واحدة من العمليات الأكثر شيوعا في الوقت الحاضر.

ويتم إنشاء هذا المسار الجديد لتدفق الدم باستخدام قطعة من الأوعية الدموية (الطعم) من جسم المريض كما يتم ربط أحد طرفي الطعم بالشريان الأورطي أو أحد فروعه ويتم ربط الطرف الآخر من الكسب غير المشروع بالشريان التاجي المريض خارج منطقة الانسداد.

وبالتشاور مع المريض، يقوم فريق القلب المكون من جراح القلب وطبيب القلب بتحديد أفضل خيار علاجي للمريض.

ويعتمد هذا القرار في المقام الأول على عدد الكتل وموقعها، وحالة الشرايين التاجية وعضلات القلب، والعمر، والحالة العامة للمريض.

هل تحويل مسار الشريان التاجي آمن؟

تعتبر عملية تحويل مسار الشريان التاجي (CABG) واحدة من أكثر العمليات أمانًا ويعتمد خطر حدوث مضاعفات بشكل عام على العمر والصحة العامة وتاريخ التدخين وحالات طبية محددة، والأهم من ذلك، وظيفة القلب.

وأقل من 5٪ من المرضى قد يصابون بأحد أشكال المضاعفات في شكل نزيف أو عدوى، والسكتة الدماغية (التي ترتبط في المقام الأول بالعمر وتاريخ الإصابة بالسكتة الدماغية السابقة)، والفشل الكلوي (الذي يرتبط إلى حد كبير بوظيفة الكلى قبل الجراحة)، والفشل الكلوي (الذي يرتبط إلى حد كبير بوظيفة الكلى قبل الجراحة)، والسكتة الدماغية. نوبة قلبية أثناء أو بعد الجراحة.

هل عملية تحويل مسار الشريان التاجي ناجحة؟

تلغي العملية الذبحة الصدرية لدى جميع المرضى تقريبًا وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية في المستقبل.

ومن المعروف أيضًا أن عملية تحويل مسار الشريان التاجي (CABG) تعمل على إطالة فترة البقاء المتوقعة (العمر المتوقع).

ويجب على المرء أن يفهم بوضوح أن تحويل مسار الشريان التاجي لا يلغي أو يؤخر عملية مرض الشريان التاجي.

إنه يوفر فقط علاجًا للآثار الضارة للمرض وبالتالي، فمن الممكن أن تظهر الأعراض مرة أخرى على المريض، إما بسبب تطور مرض الشريان التاجي أو بسبب مشاركة الطعوم في عملية المرض.