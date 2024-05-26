زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.. وما يجب فعله للوقاية

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بوابة الفجر

تعتمد الصحة العامة للفرد إلى حد كبير على الإدارة السليمة للعظام؛ أكثر من ذلك في الشيخوخة وبالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث، فإن إحدى المشاكل الصحية الحاسمة التي يجب أن تقلق بشأنها هي إمكانية الإصابة بهشاشة العظام لأن ذلك يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

ويعتبر الإستروجين أمرا حيويا في الوقاية من هشاشة العظام لأنه يحمي كثافة العظام وبالتالي عندما تتضاءل بعد انقطاع الطمث ويتم إعادة امتصاص العظام بشكل زائد مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

والتركيز في الوقاية من هشاشة العظام هو عدد التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة للتأكد من أنك تستهلك ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د، يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي يتضمن تناول 1200 ملغ من الكالسيوم و800-1000 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا (مع استهلاك الطعام أولًا، يليه المكملات الغذائية، إذا لزم الأمر)، ويعد تناول الطعام والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ومنتجات الألبان مصادر جيدة لهذه العناصر الغذائية.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر بالغ الأهمية وخاصة أنشطة تحمل الوزن والمقاومة، وتساعد الأنشطة مثل المشي أو الركض أو ممارسة التمارين الرياضية بالأثقال على تحسين كثافة العظام وتوازنها، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالكسور والسقوط. 

ومن المهم الحفاظ على وزن جيد للجسم لأن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو نقص الوزن معرضون للكسور.

ويشار أيضًا إلى العلاجات الدوائية لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بهشاشة العظام أو الذين لديهم مخاطر عالية. 

توصف البايفوسفونيت مثل أليندرونات وريزيدرونات عادة لمنع المزيد من فقدان العظام ويمكن لـ HRT وSERMs تقليد عمل هرمون الاستروجين على العظام. 

ومع ذلك، بسبب الآثار الضارة المحتملة، يتم استخدام العلاج التعويضي بالهرمونات بشكل عام فقط لأعراض انقطاع الطمث المزعجة. 

وتشمل البدائل العلاجية الأخرى دينوسوماب، وهو جسم مضاد وحيد النسيلة، والأدوية المنشطة مثل تيريباراتيد التي تستخدم لتعزيز تكوين العظام.

ويجب إجراء اختبارات كثافة العظام بانتظام لجميع النساء بعد انقطاع الطمث، ويجب على أولئك الذين لديهم عوامل خطر مثل انخفاض وزن الجسم، أو وجود تاريخ عائلي لهشاشة العظام أو الإصابة بالكسور، اتخاذ التدابير الرئيسية مثل التعديلات الغذائية وممارسة الرياضة والتشخيص المبكر والعلاج، والسيطرة على هشاشة العظام.

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