طلاب بـ "إعلام أكاديمية الشروق" يطلقون حملة ترويجية لتطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل الحياة في العاصمة الإدارية

أطلق طلاب الفرقة الثالثة في قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام أكاديمية الشروق، حملة ترويجية لتطبيق باسم العاصمة والذي يعمل بالذكاء الإصطناعي حيث يهدف إلى جعل حياة السكان أسهل، لأنه يقدم جميع الخدمات الحكومية والخاصة لتسهيل الحياة في مدينة العاصمة الإدارية.

ويتضمن التطبيق العديد من الخدمات مثل إصدار التصاريح، وتقديم الطلبات الإدارية، والدفع الإلكتروني، خدمات تعليمية وصحية وغيرها الكثير، وذلك بطريقة سهلة وميسرة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حصلت الحملة على دعم رسمي من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى التكريم من المجلس الوطني للشباب، ووكالة الفضاء المصرية، وشركة المقاولون العرب.

وتأتي الحملة تحت رعاية أ.د سهير صالح عميدة المعهد، وتحت إشراف الدكتورة رشا حجازي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان والمشرف الأكاديمي، والدكتورة رضوى عبد اللطيف الخبير العملي، أ. ريم حافظ وأ. يوسف جهاد المعيدين بالقسم.