عاجل.. زلزال بقوة 6،3 درجات يضرب جزر فانواتو

عربي ودولي
بوابة الفجر

ضرب زلزالا قويا بلغت شدّته 6،3 درجات أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ الأحد، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، من دون أن يتسبب بإطلاق تحذير من خطر حصول تسونامي.

ورصِد الزلزال على عمق 29 كيلومترا في البحر، على بُعد نحو 83 كيلومترا شمال غرب عاصمة الأرخبيل، بورت فيلا، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقال مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال الذي وقع قرب مجموعة جزر ذات كثافة سكانية منخفضة ليس متوقعا أن يتسبب في حدوث موجات مدّ عالٍ.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أضرار في فانواتو.

وتُعدّ الزلازل شائعة في فانواتو، الأرخبيل البالغ عدد سكانه 320 ألف نسمة والواقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني كثيف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مرورا بجنوب شرق آسيا.

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عاجل.. زلزال بقوة 6،3 درجات يضرب جزر فانواتو