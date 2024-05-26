محافظ أسيوط: استمرار توريد القمح المحلي للشون والصوامع وتوريد 162 ألف طن



قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد أن أعمال توريد القمح المحلي للشون والصوامع مستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة، حيث ارتفعت كمية محصول القمح المحلي الموردة لتصل إلى 162 ألف و602 طن قمح حتى اليوم وذلك بـ 28 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة وفقًا للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات موضحًا إنه تم حصاد كامل المساحة المنزرعة بالقمح داخل المحافظة والتي تبلغ 174 ألف و757 فدان بمختلف القرى والمراكز مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهدًا في هذا الشأن منذ بداية الحصاد وحتى التوريد لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أول بأول فضلًا عن التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث في هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية مناشدًا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

وأوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن شون البنك الزراعي المصري قد استقبلت 42793 طن و668 كجم والشركة القابضة للصناعات الغذائية المطاحن قد استقبلت نحو 39502 طن و784 كجم فضلًا عن توريد 54844 طن و222 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب وتوريد 17821 طن و480 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال بالإضافة إلى استقبال 7640 طن و491 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة بإجمالي كمية تصل إلى 162 ألف و602 طن و645 كجم لافتًا إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح متواصلة حتى انتهاء موسم التوريد في 30 أغسطس 2024 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.