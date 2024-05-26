عاجل:- إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة.

في وقت سابق، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا على خلفية اتهامه بالقتل الخطأ لسائق دهسًا على الطريق الدائري. وأظهرت نتائج تقرير الطب الشرعي تعاطيه لمواد مخدرة، مما أضاف إلى قائمة الاتهامات الموجهة إليه.

عقب إحضار عصام صاصا إلى النيابة، سيواجه تهمة قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات بالإضافة إلى تهمة القتل الخطأ. بعد ورود تقرير المخدرات للنيابة، لم يتبق سوى سماع إفادة مُجري التحريات حول الواقعة لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة.

في تحقيقاته أمام جهات التحقيق، أفاد عصام صاصا بأنه حاول تفادي الضحية أحمد مفتاح لكنه فشل، موضحًا: "فوجئت به قدامي".

وشرح تفاصيل الحادث قائلًا: "كنت راجع من الشغل وأمام بنزينة (توتال) باتجاه الطريق السياحي قبل المريوطية، فوجئت بشخص يعبر الطريق الدائري فجأة، وحاولت تفاديه لكن لم أتمكن". وأضاف أنه كان يسير بسرعة 70 كيلو/الساعة، وأنه استخدم كلًا من الكلاكس والفرامل لتنبيه الضحية، نافيًا قيادته السيارة برعونة.