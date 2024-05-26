"التموين" تطرح 20 ألف رأس ماشية خلال عيد الاضحي المبارك بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع.





اكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية ليتم طرحها بمنافذ التوزيع والتي يصل عددها 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة بمناسبة عيد الاضحي المبارك.



واشار الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ.



وفي تقرير تلقاه سيادته من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اكد اللواء / احمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية انشاء 26 شادر لبيع الخراف الحية بــ 16 محافظة بجانب 1350 مجمع استهلاكي لتوفير اللحوم للمواطنين، واشار إلى توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة واستيراد 600 طن اوراك.



وكشف التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية عن التعاقد علي 1000 طن لحوم مجمدة تم وصول 375 طن منها وجاري استلام باقي الكمية واكد اللواء احمد حسنين - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه تم التعاقد ايضًا علي 5000 رأس اغنام بلدي وجاري توريدها من خلال الشركة المصرية السودانية.



وصرح أحمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ان الوراك المجمدة سيتم طرحها للمواطن بسعر 90 جنيها والصدر عبوة زنة 450 جرام بسعر 57 جنيها ومتوفر كميات 100 طن اوراك و120 طن صدور.



واكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر أسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود.

واضاف أن فروع التجزئه / المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل يوم وقفه عرفات واول وثاني وثالث ايام العيد بالاضافة إلى استمرار البيع بعدد 2 فرع جملة رئيسي في عواصم المحافظات علي مستوي الجمهورية لتوفير السلع.



واكد معاون الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تضخ في منافذها كميات كبيرة من السلع الاساسية بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و 15 ألف طن ارز، و20 ألف طن مكرونة، فضلًا عن الكميات التي يتم ضخها علي البطاقات التموينية.

