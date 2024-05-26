غدًا.. القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي الأول (أمن الطاقة من أمن الممرات المائية)

تستضيف القاهرة غدًا المؤتمر الدولي الأول أمن الطاقة من أمن الممرات المائية الذى ينظمه مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة الذراع البحثى للوكالة الدولية لأمن الطاقة والذى يعقد على مدار يومان بحضور الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزراة الكهرباء، ويناقش أمن الممرات المائية فى جلسة يستعرض فيها الدكتور مدحت حماد أستاذ الدراسات الإيرنية بجامعة طنطا والدكتور سامح نعمان أستاذ الطاقة بكلية الهندسة وحسين القمزي الشريك المؤسس لشركة ثري كابيتال بالأمارات مفهوم أمن الممرات المائية وأهم الممرات فى العالم والأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لها.



ويناقش أيضا الإطار القانوني الحاكم لأمن الممرات المائية ويستعرض محاورها الدكتور إبراهيم العناني العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة عين شمس ويوسف زين العابدين زينل الخبير فى القانون الدولي البحري والنائب السابق فى البرلمان البحرينى ويستعرض الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام واستاذ زائر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا ومعه الدكتور مجدي أبو غزالة أستاذ بكلية العلوم ومدير مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة المنوفية والاستراتيجية النظام القانوني للملاحة البحرية فى البحر الأحمر وباب المندب.



وتناقش الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطافة والدكتور محمد الصبان كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا أمن الممرات المائية وأمن الطاقة والأمن بمياه الخليج وأثره على الاقتصاد العالمي.

ويستعرض المؤتمر أمن الممرات المائية والتحديات وأليات التأمين من خلال الدكتور المهندس وائل العبد محاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والدكتور محمد جمال كفافي رئيس المجلي العالمي للاقتصاد الأخضر ومستشار الطاقة بالأمم المتحدة، وعلى بن عبدالله الريامى خبير الطاقة بسلطنة عمان.



ويبحث المؤتمر حلول أمن الطاقة فى الممرات المائية من خلال أسامة كمال وزير البترول الأسبق وسيف بن هلال الشحى رئيس الوكالة الدولية لأمن الطاقة.

ويكشف المؤتمر عن أحدث ما توصلت له شركات التقنيات الأمنية فى الهند من خلال أوديت ماليك من الوكالة الدولية لأمن الطاقة وهالة الفردان فى البحرين ونشوة نشأت المدير التنفيذى لمركز سيف بن هلال لدارت وأبحاث علوم الطاقة.