كيف تعرف إذا كان شخص ما يعاني من ارتجاج

تعتبر الارتجاجات إصابة شائعة ولكنها خطيرة، خاصة أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة اليومية، يعد التعرف على علامات وأعراض الارتجاج أمرًا بالغ الأهمية للحصول على علاج فعال وفي الوقت المناسب.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تحدث الملايين من الارتجاجات سنويا، وغالبا ما تمر دون تشخيص.

إن فهم ما يجب البحث عنه يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في عملية تعافي شخص ما. تعلم هنا كيفية اكتشاف الارتجاج.

ما هو الارتجاج؟

الارتجاج هو نوع من إصابات الدماغ المؤلمة (TBI) الناتجة عن ارتطام أو ضربة أو هزة في الرأس أو الجسم مما يؤدي إلى تحرك الدماغ بسرعة داخل الجمجمة.

ويمكن لهذه الحركة المفاجئة أن تحدث تغيرات كيميائية في الدماغ، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى تمدد خلايا الدماغ وإتلافها.

ويمكن أن تكون التأثيرات مؤقتة ولكنها يمكن أن تسبب اضطرابات كبيرة في الوظائف المعرفية والتوازن والتنسيق.

علامات فورية للارتجاج يجب الانتباه إليها

بعد إصابة في الرأس، قد تظهر أعراض فورية للارتجاج، وفقا لدراسة نشرت في مجلة التدريب الرياضي، يمكن أن تشمل هذه الأعراض ما يلي:

الصداع: من أكثر الأعراض شيوعًا.

الارتباك: قد يبدو الشخص المصاب في حالة ذهول أو يجد صعوبة في الإجابة على الأسئلة.

فقدان الذاكرة: صعوبة في تذكر الأحداث قبل أو بعد الإصابة.

مشاكل الدوخة والتوازن: مشكلة في التوازن أو التنسيق.

الغثيان أو القيء: يمكن أن يحدث الشعور بالغثيان أو القيء بعد وقت قصير من الاصطدام.

الحساسية للضوء والضوضاء: قد يجد الفرد الأضواء الساطعة أو الضوضاء العالية مزعجة بشكل خاص.

اضطرابات النوم: صعوبة في النوم أو النوم أكثر من المعتاد.

تغيرات المزاج: زيادة التهيج، أو الحزن، أو العصبية.

المشاكل الإدراكية: صعوبة التركيز أو تذكر الأشياء.

الأعراض الجسدية: الصداع المستمر، وعدم وضوح الرؤية، والتعب.

التغيرات السلوكية والعاطفية

يمكن أن تكون التغيرات في السلوك والعواطف طفيفة ولكنها مؤشرات مهمة للارتجاج تسلط دراسة أجرتها "المجلة الأمريكية للطب الرياضي" الضوء على أن الارتجاجات يمكن أن تؤدي إلى تغيرات ملحوظة في المزاج والسلوك، مثل:

التهيج: زيادة الإحباط بشأن القضايا الصغيرة.

الاكتئاب: الشعور بالحزن أو اليأس دون سبب واضح.

القلق: ظهور مفاجئ للعصبية أو القلق.

تغيرات في الشخصية: التصرف بشكل مختلف عن المعتاد، أو الانسحاب أكثر، أو العدوانية.

التعرف على الارتجاجات عند الأطفال

قد لا يتمكن الأطفال من التعبير عن أعراضهم بوضوح مثل البالغين. يؤكد مركز السيطرة على الأمراض على مراقبة العلامات مثل:

تغييرات في اللعب: اهتمام أقل بالألعاب أو الأنشطة المفضلة.

الخرقاء: السقوط المتكرر أو صعوبة المشي.

التعب: النعاس أو الخمول غير المعتاد.

البكاء: البكاء المفرط دون سبب واضح.

التغيرات في عادات الأكل أو النوم: تغيرات غير مبررة في أنماط الشهية أو النوم.

من الضروري طلب الرعاية الطبية في حالة الاشتباه في حدوث ارتجاج ينصح المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية بإجراء تقييم طبي فوري إذا كان الشخص:

يفقد وعيه: ولو لفترة وجيزة.

يعاني من القيء المتكرر: وهذا يمكن أن يشير إلى إصابة أكثر خطورة.

التعرض لنوبات: النوبات هي علامة على إصابة شديدة في الدماغ.

تظهر أعراض متفاقمة: زيادة الصداع أو الارتباك أو السلوك غير المعتاد.