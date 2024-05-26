أهم 5 فيتامينات مهمة لصحة العين في الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة واستقرار الهواء الجاف خلال موجات الحر، تظهر مجموعة من المخاوف الصحية، تصبح صحة أعيننا مصدر قلق كبير.

وأعيننا بمثابة أصول لا تقدر بثمن، يعد الحفاظ على صحة العين المثالية أمرًا ضروريًا للحفاظ على جودة حياة عالية، حيث تلعب التغذية السليمة دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف.

نعرض هنا تسعة فيتامينات وعناصر غذائية أساسية ضرورية للحفاظ على صحة العين:

فيتامين أ:

يلعب فيتامين أ دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة القرنية. كما أنه يساهم في إنتاج مادة الرودوبسين التي تساعد على الرؤية في الإضاءة المنخفضة يؤدي نقص فيتامين أ إلى مضاعفات خطيرة مثل جفاف الملتحمة، والذي يبدأ بالعمى الليلي ومشاكل الرؤية الأخرى تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين أ الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والفلفل الحلو واللفت والكبد.

فيتامين سي:

فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية العينين من الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة هذا الفيتامين مفيد بشكل خاص لتقليل خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) وإعتام عدسة العين تعتبر الحمضيات والفراولة والفلفل والبروكلي مصادر ممتازة لفيتامين C. وقد أظهرت بعض الدراسات انخفاض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

فيتامين هـ:

فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي العينين من الإجهاد التأكسدي كما أنه يلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر اللوز وبذور عباد الشمس والسبانخ والسلمون والخضار الورقية الخضراء والزيوت النباتية هي مصادر غنية بفيتامين E.

فيتامين ب6 وب9 وب12:

تعتبر فيتامينات ب ضرورية للحفاظ على صحة العين بشكل عام، وقد تم ربط نقص بعض فيتامينات ب بأمراض العين المختلفة.

يساعد فيتامين ب6 على منع حالات العين المرتبطة بالالتهاب، بينما يرتبط حمض الفوليك (ب9) وب12 بانخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي وقد يقلل من مستويات الهوموسيستين، وهو مركب مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامينات ب الحبوب الكاملة والخضار الورقية والأسماك واللحوم الخالية من الدهون.

الريبوفلافين:

الريبوفلافين هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم والعينين من الإجهاد التأكسدي. تشمل الأنظمة الغذائية الغنية بالريبوفلافين الشوفان والحليب واللبن والحبوب المدعمة.

النياسين:

وتتمثل الوظيفة الرئيسية للنياسين في جسمك في المساعدة في تحويل الطعام إلى طاقة أظهرت الدراسات الحديثة أن الجرعات العالية من مكملات النياسين كانت فعالة في الوقاية من الجلوكوما بعض المصادر الغذائية الغنية بالنياسين تشمل الدواجن والأسماك والفطر والفول السوداني والبقوليات.

لوتين وزياكسانثين:

هم جزء من عائلة الكاروتينات. أنها تحمي البقعة وشبكية العين من الضوء الأزرق الضار تشمل المصادر الغذائية الغنية بهذه الكاروتينات السبانخ المطبوخة واللفت وغيرها من الخضار الورقية.

الاحماض الدهنية أوميغا -3:

وهي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة إلى جانب المساعدة في تكوين خلايا عينيك، فهي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تلعب دورًا في الوقاية من اعتلال الشبكية السكري كما أنها تساعد في إنتاج المزيد من الدموع.

تشمل المصادر الغذائية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الأسماك وبذور الشيا والمكسرات وفول الصويا. ويمكن العثور عليها أيضًا في زيوت الطبخ مثل زيت الكانولا وزيت الزيتون.

الثيامين:

يلعب الثيامين دورًا مهمًا في وظيفة الخلية المناسبة وتحويل الطعام إلى طاقة، كما أنه فعال في تقليل خطر إعتام عدسة العين. تشمل المصادر الغذائية للثيامين الحبوب الكاملة واللحوم والأسماك وحبوب الإفطار والخبز والمعكرونة.