عادات يومية تؤثر على نظرك.. بينهم تجاهل مرض السكر وسوء الترطيب

تؤثر العادات اليومية وأسلوب الحياة بشكل كبير على أجسامنا وأعيننا إنها لا تقل أهمية عن تأثيرات البيئة والتلوث والعمر وعلم الوراثة على أعيننا.

إن نمط الحياة النشط مع مؤشر كتلة الجسم المتحكم فيه يحافظ على شباب الجسم والعقل، ويحافظ على بصرنا ويؤخر آثار الشيخوخة على أعيننا.

وتؤثر بعض العادات سلبًا على أعيننا ورؤيتنا، وإذا لم يتم معالجتها في الوقت المناسب، يمكن أن تؤدي إلى أضرار ومضاعفات.

1. تناول نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية:

إذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من العناصر الغذائية، يزداد الإجهاد التأكسدي في العين، مما يؤدي إلى تلف الرؤية والعدسة والشبكية.

يساعد اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين أ وفيتامين د والزنك وفيتامين هـ - الموجود في البقوليات والمكسرات والبذور والبيض والخضروات الورقية وزيت السمك - في الحفاظ على صحة العيون.

2. الإفراط في وقت الشاشة:

يمكن أن يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشة إلى الإصابة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر، خاصة عند الشباب وهذا يسبب جفاف العين، والحساسية، وتشنجات العضلات، مما يؤدي إلى آلام في العين ويمكن أن تساعد قاعدة 20-20-20 في تقليل إجهاد العين خذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة وانظر إلى شيء ما على بعد 20 قدمًا.

3. سوء الترطيب:

عدم شرب كمية كافية من السوائل يؤدي إلى الجفاف، مما يسبب جفاف في العينين ويمكن أن يؤدي إلى الالتهابات والالتهابات.

4. النوم غير الكافي:

نحو 7 ساعات من النوم ضرورية لراحة العينين قلة النوم يمكن أن تسبب انتفاخ العين وتجعل العين أكثر عرضة للفرك، مما يؤثر على الدماغ والجسم.

5. عدم ارتداء النظارات الشمسية:

الأشعة فوق البنفسجية هي سبب رئيسي للإجهاد التأكسدي في العين، وخاصة في فصل الصيف وهذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض العيون المختلفة مثل إعتام عدسة العين المبكر، واعتلال الشبكية الشمسي، والظفرة ويعد ارتداء نظارات شمسية عالية الجودة مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية فئة A وB أمرًا ضروريًا عندما تكون في الهواء الطلق.

6. إهمال الأمراض الأخرى:

يعتبر مرض السكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الغدة الدرقية من أمراض نمط الحياة التي يجب السيطرة عليها من خلال النظام الغذائي والنشاط والأدوية وإذا لم تتم إدارة هذه الحالات بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري واعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، والتي يصعب علاجها ويجب أن نكون على دراية باحتياجات أجسامنا ونغذيها بعناية.

7. تجاهل أعراض العين وأمراض العين الأخرى:

غالبًا ما يتجاهل الناس أمراض العين ويعالجون أنفسهم بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية وعندما تتفاقم الحالة يتم استشارة طبيب العيون وهذا النهج ضار يمكن أن يؤدي الحد الأدنى من الرعاية في كثير من الأحيان إلى علاج أمراض العيون قبل أن تؤدي إلى أضرار جسيمة وفقدان البصر وإن إجراء فحوصات منتظمة للعين وارتداء النظارات عند الحاجة وتجنب فرك العين هي أفضل الطرق لحماية أعيننا.