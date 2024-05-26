4 آلام في الجسم يمكن أن تشير إلى نوبة قلبية.. أبرزهم ألم يمتد من الصدر للذراع الأيسر

تتنوع أعراض النوبة القلبية دائمًا، وتتراوح من ألم شديد في الصدر إلى آلام غير نمطية خفيفة وأحيانًا لا تشعر بأي ألم على الإطلاق.

4 آلام في الجسم يمكن أن تشير إلى نوبة قلبية

وعلى الرغم من أن آلام الجسم لا تشير بالضرورة إلى نوبة قلبية، إلا أن بعض أنواع الألم، خاصة عندما تصاحبها أعراض أخرى، يمكن أن تكون علامات تحذيرية محتملة وفيما يلي خمسة أنواع من آلام الجسم التي قد تشير إلى نوبة قلبية:

1. ألم في الصدر:

أكثر أعراض الأزمة القلبية شيوعًا هو ألم الصدر أو عدم الراحة قد تشعر بالضغط أو الضيق أو الضغط أو الثقل قد يحدث الألم في الجانب الأيسر أو في منتصف الصدر.

2. ألم في الذراع:

الألم أو الانزعاج في إحدى الذراعين أو كلتيهما، والذي غالبًا ما يمتد من الصدر إلى الذراع اليسرى، هو علامة محتملة أخرى على نوبة قلبية في بعض الأحيان قد ينتشر الألم إلى الكتفين والظهر.

3. آلام الحلق والفك:

قد يشعر بعض الأشخاص بألم في الحلق أو الفك السفلي، خاصة عند المشي أو ممارسة الرياضة قد يبدو هذا وكأنه ألم في الأسنان أو إحساس بالاختناق أو ضغط في الرقبة.

4. ألم في البطن:

يمكن أن يشير الألم في الجزء العلوي من البطن في بعض الأحيان إلى نوبة قلبية قد تشعر بالألم أو الضيق أو الضغط وقد تترافق مع القيء لا يوجد ألم: نحو 10% من النوبات القلبية قد تسبب ألمًا خفيفًا جدًا أو لا تسبب أي ألم على الإطلاق وهذا ما يسمى نقص تروية عضلة القلب الصامت ويحدث بشكل أكثر شيوعًا عند مرضى السكر وكبار السن والمرضى الذين يعانون من الاعتلال العصبي.

ومن الضروري أن نتذكر أن أعراض الأزمة القلبية تظهر بشكل مختلف لدى الأشخاص المختلفين، لذلك لا يعاني منها الجميع بنفس الطريقة.

وإذا كان شخص ما يعاني من هذه الأعراض، خاصة عندما تكون شديدة أو مستمرة أو مرتبطة بالتعرق والدوخة والشعور بالقلق، فيجب عليه طلب الرعاية الطبية على الفور.

ويمكن لبعض الاختبارات البسيطة والسريعة، مثل تخطيط كهربية القلب (ECG)، وتخطيط صدى القلب (ECHO)، وعيار الدم، أن تساعد بسهولة في التمييز بين آلام القلب وأنواع الألم الأخرى.

وفي حالة الإصابة بنوبة قلبية، الإجراء السريع يمكن أن ينقذ عضلة القلب من التلف ويمنع الوفيات الناجمة عن القلب.