كل ما تريد معرفته حول العلاج بالضوء الأحمر

يستخدم العلاج بالضوء الأحمر (RLT)، المعروف أيضًا باسم العلاج بالليزر منخفض المستوى (LLLT) أو التعديل الحيوي الضوئي، أطوال موجية محددة من الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء القريبة لاختراق الجلد وتحفيز الوظيفة الخلوية.

ويُستخدم هذا العلاج غير الجراحي لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك مشاكل الجلد والألم والالتهابات.

وفيما يلي نظرة فاحصة على العلم الكامن وراء العلاج بالضوء الأحمر وفوائده المحتملة

يعمل العلاج بالضوء الأحمر عن طريق إصدار أطوال موجية من الضوء (عادةً ما بين 600 و1000 نانومتر) والتي تمتصها الميتوكوندريا، وهي العضيات المنتجة للطاقة في الخلايا.

ويعزز امتصاص الضوء هذا قدرة الميتوكوندريا على إنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، وهو الجزيء الذي يحمل الطاقة داخل الخلايا.

وهذا الإجراء المبتكر يحول بشرتك بينما يحفز النشاط الخلوي بالطاقة الضوئية"، كما يقول الخبراء في The Wellness Co، والتي يتم تسهيلها من قبل شركة Orion، وهي شركة تعديل حيوية للصور مقرها كندا.

فوائد العلاج بالضوء الأحمر

يجدد صحة البشرة، يعزز RLT إنتاج الكولاجين، مما يساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد فهو يسرع شفاء الجروح ويقلل من الندبات عن طريق تعزيز عمليات الإصلاح الخلوي من خلال تقليل الالتهاب وقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، يمكن لـ RLT تحسين أعراض حب الشباب.

إدارة الألم

ثبت أن RLT يقلل من حالات الألم المزمن مثل التهاب المفاصل والتهاب الأوتار وآلام أسفل الظهر عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز إصلاح الأنسجة، ويستخدم الرياضيون RLT لتسريع عملية تعافي العضلات وتقليل الألم بعد التدريبات المكثفة.

يحسن الدورة الدموية

يزيد RLT من إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يوسع الأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية يمكن أن يساعد تدفق الدم المعزز هذا في توصيل المزيد من الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة، مما يسهل الشفاء والتعافي.

يعمل على تحسين الصحة العقلية

التعرض للضوء الأحمر يمكن أن يحفز إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يؤثر على الحالة المزاجية، مما قد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.

يحفز نمو الشعر

يمكن لـ RLT تعزيز نمو الشعر عن طريق زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس وتحفيز بصيلات الشعر وهذا مفيد بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من ترقق الشعر أو تساقطه.

السلامة والآثار الجانبية

يعتبر العلاج بالضوء الأحمر آمنًا بشكل عام مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية قد يعاني بعض الأشخاص من احمرار أو تهيج خفيف ومؤقت في موقع العلاج، ومن المهم استخدام الأجهزة المناسبة واتباع الإرشادات الموصى بها لتجنب الأضرار المحتملة الناجمة عن التعرض المفرط.