جامعة أسيوط تعلن رفع المقررات الدراسية للطلاب على منصة Thinqi بداية من العام الجامعي المقبل

أعلنت جامعة أسيوط اليوم الأحد عن رفع المقررات والكتب الدراسية على منصة الجامعة Thinqi، وذلك بداية من العام الجامعي المقبل 2024/2025، على مستوى كافة الكليات وبرامجها الخاصة.

وأكد الدكتور المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تتبنى خطة تركز على تفعيل وسائل تعليمية مواكبة لتطورات العصر والتحديات العالمية لدعم التنمية المستدامة ورؤية مصر التعليمية والبحثية 2030، مشيرًا إلى أهمية التحول نحو جامعة رقمية وتفعيل خطوات الكتاب الإلكتروني بشكل كامل والاستغناء عن الكتب الورقية على مستوى كافة الكليات وبرامجها الخاصة.

واستعرض الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، حول ما تم إنجازه في عمل منصة Thinqi؛ حيث نظمت الجامعة الكثير من الندوات وورش العمل للبدء في وضع المناهج الدراسية والخدمات التعليمية الخاصة على المنصة لمواكبة تطوير وسائل التعليم وتقليل النفقات والتأكيد على دقة ومعايير وضع الامتحانات وطرق التصحيح النموذجي، وذلك بالتعاون مع مركز تطوير التعليم ونظم المعلومات الإدارية، تحت إشراف الدكتور علي حسين، وخالد فتحي مدير مركز التعليم الإلكتروني، وأحمد عاطف مسئول بنك المعرفة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومنسقي الكليات.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى حرص جامعة أسيوط على تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للطلاب وتدعيم وتعزيز التعليم عن بعد، مؤكدًا على أهمية دور مركز تطوير التعليم في مد جسور التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري وقطاع التعليم والطلاب بالجامعة من خلال تقديم وسائل تعليمية حديثة وتوطيد العلاقات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال التواصل المباشر وغير المباشر.