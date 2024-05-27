الاحتلال يقصف خيام النازحين في رفح.. وعشرات الشهداء والجرحى (تفاصيل)

قصف الطيران الإسرائيلي خياما للنازحين شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قصفا إسرائيليا أسفر عن مقتل وإصابة «عدد كبير» من الأشخاص في منطقة مصنفة آمنة قرب مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر في منشور على منصة إكس إن طواقمه «تنقل عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غربي رفح».

وأضاف أن «الموقع صنّفه الاحتلال الإسرائيلي منطقة إنسانية».

وأفادت وزارة الصحة التي تديرها حماس ولجنة الطوارئ في محافظة رفح عن غارة على مركز للنازحين قرب المدينة، قائلتين إنها أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.