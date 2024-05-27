قبل العيد.. وصفات طبيعية لتفتيح البشرة المختلطة

تحقيق بشرة بيضاء وصافية يعد حلمًا للكثير من الفتيات، ولتحقيق ذلك بطريقة مكلفة قد يكون غير ممكن، لذا تعتمد الكثير منهن على وصفات تفتيح البشرة باستخدام المكونات الطبيعية.

إليك أفضل ماسكات لتفتيح البشرة المختلطة التي يمكن تحضيرها بسهولة باستخدام مكونات متوفرة في المنزل:

1. ماسك اللبن والعسل

- خطوات التحضير:

- امزجي ملعقة كبيرة من اللبن مع ملعقة صغيرة من العسل.

- ضعي الماسك على بشرتك لمدة لا تقل عن خمسة وعشرون دقيقة.

- اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

- فوائد الماسك:

- يساعد في ترطيب البشرة وتفتيحها بلطف.

2. ماسك الزبادي وعصير الليمون

- خطوات التحضير:

- امزجي ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- ضعي الماسك على بشرتك لمدة لا تقل عن خمسة وعشرون دقيقة.

- اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

- فوائد الماسك:

- يحتوي على خصائص مفتحة ومنعمة للبشرة.

3. ماسك العسل والشوفان

- خطوات التحضير:

- اطحني ملعقة كبيرة من الشوفان للحصول على مسحوق ناعم.

- امزجي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون مع ملعقة صغيرة من العسل وقليل من الماء لعمل مزيج.

- ضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة.

- اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

- فوائد الماسك:

- يعمل على تهدئة البشرة وتفتيحها بلطف.

4. ماسك الطماطم واللبن

- خطوات التحضير:

- اخلطي قطعة صغيرة من الطماطم المهروسة مع ملعقة صغيرة من اللبن.

- اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة.

- اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

- فوائد الماسك:

- يساعد في تفتيح لون البشرة وتقليل البقع الداكنة.

باستخدام هذه الوصفات الطبيعية بانتظام، ستحصلين على بشرة متوهجة ومتوازنة، مما يساهم في تحقيق حلم الحصول على بشرة بيضاء وصافية دون الحاجة إلى استخدام منتجات كيميائية باهظة الثمن.