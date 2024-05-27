جهاز تنمية المشروعات: نعمل علي تسهيل مشاركة الشباب في مختلف المشروعات

الاقتصاد
بوابة الفجر

استضافت دولة الجزائر العشرات من شباب جهاز تنمية المشروعات من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في الطبعة الخامسة والعشرون من معرض الصالون الدولي للصناعات التقليدية بالجزائر والذي يقام بمشاركة دول فلسطين وتونس وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر.
وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون المثمر مع دولة الجزائر في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة حيث تأتي مشاركة شباب الجهاز في معرض الصالون الدولي للصناعات التقليدية بولاية وهران في الجزائر استمرارا لهذا التعاون في ضوء التنسيق المستمر بين البلدين ومشاركة دولة الجزائر في معرض تراثنا 2023 كضيف شرف بالإضافة لكون الجزائر سوق واعد أمام الصادرات المصرية.
وأضاف رحمي أن الجهاز يحرص على تسهيل مشاركة الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف المعارض الدولية وذلك للمساهمة في خلق فرص تسويقية جديدة لمنتجاتهم في الخارج، بما ينعكس على نمو مشروعاتهم واستقرارها وتطورها واستيعابها للمزيد من فرص العمل. وأوضح أن الجهاز لديه استراتيجية واضحة لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة أصحاب المشروعات التراثية واليدوية ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بها وتعزيز قدرتهم على التصدير والمنافسة في الأسواق العربية والدولية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تطوير المشروعات وتعزيز جودة الإنتاج ورفع قيمة المنتج المحلي لزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خطة لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.. 
جدير بالذكر أن المعرض افتتحه السيد وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري السيد / مختار ديدوش وبحضور الدكتور / مختار وريدة سفير جمهورية مصر العربية لدي الجزائر والدكتور / ياسر قرني رئيس المكتب التجاري المصري بالجزائر.

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